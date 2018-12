Dans la LUCARNE : Les Â«maÃ®tres Ã  bordÂ» !

Les joueurs, c'est un constat fait par la plupart des spécialistes de par le monde, font et défont les coachs et ce quelles que soient leurs valeurs. Comme les grands virtuoses ne courent plus les rues, comme l'on a tendance à l'affirmer presque machinalement, on les achète quoi qu’il en coûte. On l'avait déjà dit à satiété dans nos lucarnes précédentes. Un entraîneur, même s'il possède une «aura» mondiale ne peut durer dans un club s'il n'est pas en «odeur de sainteté» avec les joueurs. Comme c'est eux qui jouent sur un «rectangle vert», le dernier mot leur revient. N'a-t-on pas entendu, juste après la fin d'un match, lors d’un entretien express, des coachs dire aux journalistes : «les joueurs n'ont pas appliqué à la lettre mes consignes.» Une petite phrase, mais qui est d'une grande vérité du fait que ce sont eux qui voudront ou pas appliquer ce qui leur est demandé lors d’un match. Il a beau mettre en pratique un «schéma tactique judicieux», il appartient aux joueurs de le «tisser» à leur guise sur une «aire» de jeu. Si l'entraîneur parvient avec «doigté» et «malice» à les mettre de son côté, on peut dire qu'il réussira et ce malgré qu'il ne possède pas la «science diffuse» ou les diplômes requis pour occuper la fonction. C'est devenu une règle quasi-planétaire. Là, l'exemple de Mourinho se passe de tout commentaire et répond ainsi avec une exactitude «chirurgicale» aux questionnements des uns et des autres sur la " «véracité» du «power of players». C'est vrai qu'il y a encore des «sceptiques» à travers ce qui se passe dans la «sphère du football», mais.... Nous savons tous que Mourinho, qui avait fait des merveilles avec Porto, l'Inter de Milan, le Real Madrid, Chelsea, est considéré subitement comme un «canasson» qui ne connaît rien au football. C'est vrai qu'il possède un tempérament caractériel un peu spécial qui fait qu'il peut agir durement avec certaines «stars», comme le cas de Paul Pogba à Manchester United, mais cela ne peut remettre en cause ses compétences. D'ailleurs, ce dernier a eu un rôle prépondérant dans son «limogeage» par les propriétaires américains du club. Au fond, les résultats qui n'étaient pas reluisants ne sont pas liés à la tactique qu'il a pu demander aux joueurs d'appliquer sur le terrain, mais à leur empressement à l’appliquer et aussi à donner le meilleur d’eux-mêmes sur le terrain. Bien au contraire, tout simplement, il a voulu s'opposer à ceux qui voulaient faire la «loi» dans le vestiaire de l'équipe. Roy Keane n'est pas allé avec le «dos de la cuillère» en affirmant tout haut ce que les autres disent tout bas, alors qu'ils savent tout. «L'ancien capitaine des ‘’Red Devils’, Roy Keane, a accusé les joueurs de Manchester United d'avoir poussé José Mourinho ‘’sous le bus’’». Voilà qui clarifie les choses, puisque partout, on constate que ce sont eux qui font «déguerpir» un coach. Les joueurs du Real Madrid ne l'ont-ils pas fait pour Lopetigui et ceux du Barça pour Luis Enrique. Les exemples sont légions. Ceux qui doutent des capacités de Mourinho n'ont rien compris dans le football et par conséquent, ils sont invités à «quitter le navire». Car comme l'avait dit le cheikh El Anka «Elli mergou' Rahou» (ceux qui ont compris sont partis).

Hamid Gharbi