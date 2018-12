Ligue Une : Une treve diffÃ©remment apprÃ©ciÃ©e

A l’arrêt depuis le 23 novembre dernier, le championnat de Ligue Une reprendra ses droits les 4 et 5 janvier prochain. Cette trêve, qui devait initialement s’achever le 28 décembre, a été ainsi prolongée pour permettre à la FAF d’organiser les 1/32es (à partir du 17 décembre) et 1/16es (à partir du 27 décembre) de finale de la coupe d’Algérie.

Pour rappel, le président de la LFP avait annoncé un break d’une semaine à dix jours seulement, pour permettre aux différents clubs de se reposer avant l’entame de la phase retour. La trêve, pour ce qui est du championnat, aura ainsi duré environ un mois et demi. Certaines formations, malgré la programmation des deux tours de coupe d’Algérie, ont su en profiter pour recharger les batteries, en organisant des stages de préparation hors de leurs bases. On citera ainsi le séjour de la JSK au Maroc, le regroupement du MCA à Tlemcen ou encore le déplacement du CSC en Tunisie et celui de l’ESS en Espagne. d’autres équipes, pour des soucis de trésorerie ou de calendrier international très chargé, ont été contraintes à rester at home, à l’image du CRB, de CRBT, du MOB et de l’ASAM. Par ailleurs, les clubs engagés dans les différentes compétitions continentales et régionales (Ligue des champions, coupe de la CAF et coupe Arabe) ont dû revoir toutes leurs programmations pour pouvoir s’adapter aux échéances nationales et internationales. N’ayant pas vraiment bénéficié de repos et faute d’une préparation d’intersaison adéquate, ces équipes pourraient bel et bien s’essouffler en fin de saison. Ainsi, les différents protagonistes reprendront la compétition nationale avec un temps de repos inégal, une préparation différente mais aussi des objectifs diamétralement opposés. En effet, le leader USM Alger, qui n’a plus que le championnat et la coupe pour sauver sa saison, après sa sortie prématurée en compétition africaine au mois d’octobre et son élimination en coupe, s’est donné les moyens pour terminer le championnat en force. La direction du club a répondu favorablement à la requête du technicien français Thiery Froger, qui souhaitait un renfort dans les trois compartiments.

Pour la reprise, l’USMA, avec sept points d’avance sur le dauphin, se déplacera à Tadjenanet pour croiser le fer avec la formation locale, en position de second relégable. La JSK, le MCA ou encore l’ESS, qui suivent de près la course, se sont renforcés aussi pour maintenir le cap et garder leurs chances intactes à la quête d’une place sur le podium. Par ailleurs, les deux derniers vainqueurs de la coupe d’Algérie, en l’occurrence le CR Belouizdad et l’USM Bel Abbès, tenteront de quitter le ventre mou du classement. Bien que leurs missions s’annoncent difficiles, le maintien reste possible pour les deux teams, à condition d’éviter les faux pas à domicile et gratter quelques points à l’extérieur. A la lecture du tableau, on constate l’écart réduit entre les neuf dernières formations. En effet, quatre points seulement séparent le huitième du premier relégable. Tout reste possible pour la seconde partie du championnat qui s’annonce palpitante.

Rédha M.