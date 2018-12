Acte VI des Â«gilets jaunesÂ» en France : DÃ©TERMINATION

Les «gilets jaunes» ont montré hier, au cours de l'acte VI de leur mobilisation à travers la France, qu'ils ne sont pas satisfaits des mesures annoncées par le président Emmanuel Macron et restent déterminés jusqu'à la satisfaction de leurs revendications. Soutenu par les deux tiers des Français, le mouvement des «gilets jaunes», né de la hausse des taxes des prix du carburant, a mis la barre haut pour s'installer sur la scène politique en demandant l'intégration dans la Constitution d'un référendum d'initiative citoyenne (RIC) auquel 78 % des Français sont favorables. Le Premier ministre Edouard Philippe a promis d'ouvrir le débat. Pour ce samedi, à trois jours de la fête de Noël, la mobilisation a concédé un recul par rapport aux autres samedis, mais son approbation auprès des Français reste élevée, selon le dernier sondage Elabe. «Après plus d’un mois de mobilisation, le niveau d’approbation reste important : 70 % des Français approuvent la mobilisation (-3 points en une semaine). A l’inverse, 22 % la désapprouvent (+4)», a indiqué l'enquête. D'après les chiffres de la police, près de 30.000 «gilets jaunes» manifestaient à 14h00, contre 33.500 le 15 décembre, à travers les villes françaises. A Paris, 2.000 manifestants qui avaient commencé leur mouvement à Montmartre et place de la Madeleine se sont dirigés en fin d'après-midi vers l'avenue des Champs-Elysées où la situation est actuellement tendue, sans qu'il y ait pour le moment des violences. Les manifestants scandaient «Le roi Macron donne des miettes aux gueux», «Le mépris ça suffit», «Macron, démission», «Référendum d'initiative citoyenne». Les forces de l'ordre, dont le dispositif a été allégé pour ce samedi, lançaient des gaz lacrymogènes, utilisant des canons à eau pour contenir les manifestants et les faire disperser en début de soirée. Pris de panique, les magasins, restés ouverts toute la journée pour espérer récupérer le manque à gagner, ont dû baisser le rideau au niveau de la plus belle avenue du monde. Il y a eu également à Paris plus d'une centaine d'interpellations, dont sept manifestants ont été placées en garde à vue. Un des meneurs influent du mouvement a été interpellé par les forces de l'ordre et placé en garde à vue. Même si la mobilisation a connu un recul depuis les mesures annoncées par le président Macron, et malgré le démantèlement des ronds-points que les «gilets jaunes» érigeaient en QG, elle s'est caractérisée cette fois-ci par des tentatives de blocage au niveau des postes frontaliers avec l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne et la Belgique.