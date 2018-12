13e festival national du thÃ©Ã¢tre professionnel : Carrefour du quatriÃ¨me art

Dix-huit spectacles sont au menu de la compétition officielle avec une moyenne de deux spectacles par jour, et ce, jusqu’au 31 décembre. Le FNTP propose aux passionnés du théâtre, aux chercheurs et à tous les artistes une palette d’activité relative aux arts de la scène avec plusieurs spectacles hors compétition au théâtre régional d’Alger-Centre.

Dédié à la mémoire de Sonia, Sakina Mahiout de son vrai nom, icône du quatrième art et de la culture algérienne, le FNTP offre ses planches aux meilleurs spectacles des théâtres régionaux, associations et coopératives théâtrales des quatre coins du pays. Cette manifestation culturelle valorise les œuvres récemment produites et répond aux aspirations du public qui assiste aux spectacles en grand nombre. Le FNTP propose également six spectacles en hors compétition, des spectacles de rue, des ateliers de formation, des conférences et table-rondes, des ventes-dédicaces et un récital poétique.

Après la projection d’une vidéo retraçant le parcours de Sonia sur les planches du théâtre algérien pendant une quarantaine d’années, le ministre a salué l’initiative de baptiser à son nom cette treizième édition. «Sonia est la princesse des planches. Elle a œuvré en tant que comédienne, metteur en scène, directrice de théâtre et en tant que formatrice de plusieurs générations au développement du théâtre et à son épanouissement à l’échelle internationale », a-t-il souligné.

Deux hommages ont été rendus au cours de la cérémonie d’ouverture ; le premier au metteur en scène Youcef Taouint et le deuxième au comédien Rabah Allan.

Présidé par Ahcène Tlilani, le jury est composé de Mohamed Cherchel, Djamel Abdelli, Arezki Larbi et Nesrine Bekhadj, le jury a commencé son travail avec la pièce d’ouverture Hzam El Ghoula du metteur scène Mouhoub Latrache, représentant le théâtre régional de Bejaia.

Kader Bentounès