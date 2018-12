NA Hussein Dey 2 - Green Eagles FC (Zambie) 1 : Gasmi ressuscite le Nasria

Le Nasr Hussein Dey s'est fait de véritables frayeurs avant d'arracher sa qualification pour les 1/16es de finale de la coupe de la Confédération africaine de football.

Menés au score dès l'entame de la rencontre, les coéquipiers de Ouartani ont fini par renverser la vapeur. Au terme d'une confrontation très disputée, marquée par l'engagement physique surtout, les poulains du coach Lacette se sont imposés, non sans grande difficulté sur le score de 2-1. Pour rappel, la première manche à Lusaka s'est soldée par un score vierge.

Cette partie a débuté sur des chapeaux de roues. En voulant d'emblée contrôler les débats, coûte que coûte, les joueurs du NAHD se sont fait surprendre par leurs adversaires. 4', Mulenga à surpris Boussouf et ouvert la marque d'un superbe coup franc. Un but qui a eu son impact sur l'organisation tactique et le jeu des Sang et Or. Ainsi, pris de vitesse, les Algériens ont mis du temps à retrouver leurs marques et à imposer leur rythme à cette formation zambienne, qui n'avait que le jeu de contre pour riposter. 17', le tir d'El Orfi effleure le poteau droit de Muniyakwa. 21', Chouiter oblige le gardien à se coucher pour capter la balle. 24', le heading de Ouartani termine dans les bras du portier. Les locaux poussent de plus belle et se créent de plus en plus d'occasions. 31, Harag contraint le keeper à la parade pour sauver sa cage. 36', l'arbitre de la rencontre accorde un penalty au NAHD suite à une faute du défenseur central Wamundila sur El Orfi.

Gasmi se charge d'exécuter la sentence et remet les deux teams à égalité. Juste avant la pause, Chouiter manque de peu de donner l'avantage à son équipe. Sa tête plongeante est déviée en corner par le gardien. De retour des vestiaires, les protégés du coach Chyiangi ont fermé un peu plus le jeu et réduit les espaces. De leur côtés, les joueurs du NAHD ont redoublé d'efforts pour tenter d'inscrire ce second but synonyme de qualification.

Néanmoins, en abusant des longues balles en profondeur et en confondant vitesse et précipitation, les Algériens ont eu beaucoup de mal à mettre à mal la défense adverse. Contrairement à la première période où les coéquipiers de Gasmi se sont procuré un bon nombre d'occasions, en seconde mi-temps Muniyakwa n'a pas vraiment été inquiété. Faute d'une bonne animation offensive, le NAHD a failli passé à côté. C'est dans les arrêts de jeu de cette rencontre que le Nasria a réagi. 90+2', la balle de Gasmi est repoussée par le poteau gauche du gardien. 90+4' le tir de Yaich est repoussé en corner par le portier.

90+5', Gasmi de la tête offre la qualification au NAHD. Une belle qualification au terme d'une rencontre pour le moins difficile. Avant le phase des poules, les Sang et Or auront un autre tour à disputer.

Rédha M.