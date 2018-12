activitÃ©s des partis politiques

FFS : Le rêve d’un Maghreb uni

Le FFS demeure «attaché» au rêve de son leader, Hocine Aït Ahmed, celui de l'édification d’un «Maghreb des peuples uni», a affirmé hier à Alger, le premier secrétaire national, Mohamed Hadj Djilani, s’exprimant lors d’un meeting commémoratif du 3e anniversaire de la disparition de son fondateur.

«Le combat d’Aït Ahmed pour l’indépendance de l’Algérie n’était pas dissocié de celui d’un Maghreb uni. Notre identité nationale et notre langue amazighe étaient au cœur de son militantisme», a poursuivi M. Hadj Djilani, avant de convier les Algériens à «faire preuve de vigilance et à s’opposer aux tentatives et manœuvres visant à semer la haine, le régionalisme et la division dans leurs rangs». La présence des Tunisiens et des Marocains à cette rencontre en hommage à Aït Ahmed est une «confirmation de la dimension maghrébine» de ce dernier, a ajouté l’orateur. Evoquant le combat politique mené par feu Aït Ahmed pour une Palestine libre et indépendante, l’ambassadeur palestinien Louai Aïssa a rappelé que dans l’un de ses discours prononcés en Algérie après son retour d’exil, il avait convié les Algériens à ne «jamais oublier la Palestine», avant d’affirmer que son militantisme a «inspiré» les Palestiniens dans leur propre lutte contre l’occupant sioniste. «S’il peut y avoir des opinions divergentes avec celles de l’homme, en revanche, nul ne peut nier sa grandeur», a-t-il poursuivi, avant de faire le parallèle de son engagement armé contre le colonisateur français avec celui mené, plus tard, par Nelson Mandela contre le système de l’Apartheid. Tour à tour, les dirigeants des partis et syndicats tunisiens et marocains présents, ont été unanimes à déplorer la perte d’un homme d’»envergure», relevant notamment son idéal pour un «Maghreb des peuples uni et démocratique». Le secrétaire général du parti tunisien Ettakatol, Khalil Zaouia, a ainsi évoqué notamment «l’homme de convictions et très optimiste» pour l’édification de l’entité régionale alors que le premier secrétaire national de l’Union socialiste des Forces socialistes (Maroc) a estimé que le militantisme d’Aït Ahmed a «dépassé l’Algérie pour influencer l’avancée de la cause amazighe» dans son propre pays.

Il a plaidé, à cette occasion, pour l’aboutissement d’un «Maghreb unifié et en mesure de faire face aux nombreux défis auxquels ses peuples sont confrontés», a-t-il argumenté, citant notamment le défi terroriste, avant d’être appuyé, dans ce sens, par le président de l’Assemblée constituante tunisienne, Mustapha Ben Djâffer. Ce dernier ayant notamment déploré la faiblesse des échanges commerciaux intermaghrébins, réduits actuellement à seulement 3 et 5 % de l’ensemble des échanges de leurs Etats respectifs. Né le 20 août 1926 à Aït Yahia, à Ain El Hammam (wilaya de Tizi Ouzou), Hocine Aït Ahmed, est une des figures historiques de la lutte de libération nationale. Une lutte entamée dès l'âge de 15 ans en rejoignant le Parti du Peuple algérien (PPA), dont il devint rapidement un des dirigeants les plus en vue. Grand homme politique, il fonde, après l’indépendance du pays en 1962, le FFS en 1963. Il décède le 23 décembre 2015 à Lausanne. Son enterrement dans son village natal a été un moment historique marquant de par l’immensité de la foule de personnalités nationales et étrangères, de militants et sympathisants l’ayant accompagné à sa dernière demeure.



FNJS : Préserver la sécurité



Le président du Front national pour la justice sociale (FNJS), Khalif Redouane a soutenu, hier à Blida, l’impératif du travail consultatif collectif dans la consécration d’une Algérie sûre. «Le travail consultatif collectif entre toutes les franges de la société est très important dans la préservation d’une Algérie sûre et la garantie d’un environnement sain et propice pour les générations futures», a souligné Khalif Redouane, dans son allocution au congrès extraordinaire du parti, l’ayant consacré officiellement à la tête du FNJS, dont il occupait auparavant la vice-présidence. Appelant à ne pas sortir de la ligne nationale et à la préservation des acquis, dont la sécurité, il a, en outre, salué les «efforts des différents corps de sécurité, à leur tête l’Armée nationale populaire (ANP), déployée tout au long des frontières, pour faire face à toute atteinte à l’unité de ce pays», a-t-il indiqué. «C’est grâce à ces sacrifices que nous jouissons aujourd’hui de la sécurité et que l’Algérie a pu dépasser toutes les crises, nous ayant permis d’êtres réunis à nouveau pour consacrer nos ambitions», a, encore, estimé M Khalif Redouane, mettant en garde contre les «conflits internes et les tentatives externes de déstabilisation». Intervenant à son tour, M. Khaled Bounedjma, ex-président du parti, également président de la Coordination nationale des enfants de chouhadas, a souligné la nécessité de «rester fidèles aux principes de Novembre et aux sacrifices de nos chouhadas». Outre l’élection du nouveau président du FNJS, l’opportunité a donné lieu à la désignation des membres du Conseil national et du bureau national du parti, avant un expose du bilan d’activités du mandat écoulé. Le congrès a été clôturé par une lecture du communiqué final, dont les rédacteurs ont recommandé le «rejet de toute initiative ne découlant pas de l’Autorité légale garante de la continuité de l’Etat et de ses institutions». Le FNJS œuvre pour l’ancrage des bases d’une pratique démocratique saine en Algérie, parallèlement à la promotion du citoyen au rang qui lui sied», est-il ajouté dans le communiqué.



El Islah : Consolider la réconciliation nationale



Le président du Mouvement national d’El Islah, Filali Ghouini, a affirmé, hier à Tiaret, que sa formation politique est prête à «répondre à toute initiative politique unifiant les rangs de tous les Algériens et soutenue par la direction politique du pays». Au cours d’une rencontre avec le bureau de wilaya élargi du mouvement, Filali Ghouini a souligné que son parti participera au dialogue et au débat dans le cadre de l’initiative devant réunir tous les acteurs au niveau national.

Il a rappelé son soutien apporté au Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, afin de parachever son œuvre dans l’édification des institutions de l’Etat et de consolider la réconciliation nationale. Le président d’El Islah a assuré que son parti adhérera à toute initiative politique ayant la capacité de traiter les différents dossiers économiques, politiques et sécuritaires, de réunifier les rangs des Algériens pour l’intérêt suprême du pays et de préserver la sécurité et la stabilité du pays. Abordant le phénomène de l’émigration clandestine, Filali Ghouini a estimé que le traitement de cette question «nécessite une approche commune et globale impliquant toutes les parties» —la famille, la société civile, les responsables et les jeunes—, appelant à y faire face et à lutter contre les réseaux tirant profit de la détresse des jeunes. Le président d’El Islah a appelé le gouvernement à prendre des mesures pour réduire l’impact de la crise financière sur le citoyen, en organisant le marché et en maîtrisant les prix afin d’améliorer le niveau de vie du citoyen. Filali Ghouini a, par ailleurs, appelé les élus et les responsables locaux à la cohésion et à la complémentarité en vue de réaliser le développement local, de régler les différends qui font perdre confiance au citoyen et de défendre les droits de ce dernier pour qu’il puisse participer au développement.

64e anniversaire de la mort de Bordji Omar

Une vie dédiée à la Révolution

Mostaganem a commémoré, hier, le 64e anniversaire de la disparition de Bordji Omar, l’un des acteurs du déclenchement de la guerre de libération dans la région du Dahra. La cérémonie s’est déroulée dans la commune de Benabdelmalek Ramdane, marquée par la levée des couleurs nationales et la lecture de la fatiha devant la stèle des martyrs au douar Ouled Hadj. Une exposition de photos mettant en exergue le parcours militant et révolutionnaire du chahid et des martyrs de la région, dont Abdelmalek Ramdane (1928-1954), Bordji Kaddour (1931-1954) a été organisée à Dar Bordji Omar, dans la commune de Benabdelmalek. Le chahid Bordji Omar (1923-1954) fut l’un des dirigeants de la région du Dahra. Il a débuté son activité politique en 1942 en adhérant au PPA puis à l’Organisation secrète en 1948. A la veille du déclenchement de la guerre de Libération, le chahid a tenu avec Benabdelmalek Ramdane, membre du groupe des 22 et responsable national de la partie ouest du pays d’août à octobre 1954, plusieurs réunions avec des militants et responsables de sections du Dahra pour préparer le déclenchement de la lutte armée. Après la mort de Benabdelmalek Ramdane le 4 novembre 1954, Bordji Omar a poursuivi l’action révolutionnaire avant de tomber au champ d’honneur le 22 décembre 1954, à Sidi Lakhdar, à l’est de Mostaganem lors d’un accrochage.