Annaba - TÃ©bessa : Mise en service du nouveau train

Le nouveau train Coradia assurant la liaison Annaba -Tébessa est entré en service hier inauguré par le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane. Accompagné des autorités locales, le ministre a pris place dans le nouveau train Coradia à partir de la gare ferroviaire jusqu’à El Hadjar. Ce nouveau moyen de locomotion entre dans le cadre de la modernisation du transport ferroviaire, a souligné le ministre dans une déclaration à la presse. Il fait partie des 17 Coradia acquis par l’entreprise, indiquant que l’ancien train assurant la liaison avec Tébessa qui existe depuis 45 ans, a été réhabilité totalement et servira désormais aux habitants de la bande frontalière avec la Tunisie et au transport des marchandises.

Une opération de dédoublement et de modernisation de la voie ferrée minière Annaba–Djebel Onk est prévue l’année prochaine pour le transport des minerais de phosphate, a fait savoir le ministre qui a affirmé que l’exploitation de cette ligne va permettre d’alléger la surcharge sur les routes. Par ailleurs, il a annoncé la programmation à court terme d’un nouveau train Coradia Annaba – Sétif suite à la forte demande. Le développement et la modernisation du transport ferroviaire vont permettre à l’horizon 2023 le traitement de 17 millions de tonnes de marchandises et 60 millions de voyageurs par an, a indiqué M. Zaalane, mettant l’accent sur le recul enregistré par le transport ferroviaire durant la tragédie nationale. Avec la modernisation du secteur ferroviaire, les opérations d’exportation et d’importation ne connaîtront pas de problèmes de logistique, a-t-il ajouté. D’une capacité de 255 places, dont une soixantaine de première classe et un wagon réservé aux personnes aux besoins spécifiques, le nouveau train Coradia partira de Annaba pour traverser Bouchegouf, Souk Ahras puis M’daourouch, Oued Keberit pour arriver à Tébessa. Il est doté de toutes les commodités nécessaires. Le trajet Annaba-Tébessa coûtera 895 dinars en première classe et 730 dinars en seconde classe.

B. Guetmi