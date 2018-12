BECHAR : Les dÃ©chets, une menace pour la santÃ©

Lorsque l’on évoque des zones à risques au sein de certaines agglomérations, à l’exemple de Oued Béchar, dont les fortes intempéries de 2008 n’ont pas été sans causer d’énormes dégâts matériels (et même humains à son amont), qu’auront eu à supporter les riverains, on ne peut ne pas évoquer aussi ces terrils de charbon de Kénadsa, qui, déjà depuis plus de cinq décennies, continuent à faire partie des problèmes liés à l’environnement immédiat des citoyens, en dépit des maints cris de détresse lancés par différents intervenants dans ce contexte et plus particulièrement les habitants de cette ville, touchés par la présence de ces terrils qui, comme on le sait, constituent avant tout un véritable danger pour leur santé. Ces collines de déchets des mines de charbon polluent cette paisible cité, bien connue, jadis, pour avoir été le berceau d’une véritable promotion socioéconomique de la région avec l’exploitation des mines de charbon. Ces terrils de charbon, certes peu commodes à transporter ailleurs, loin des zones urbaines, demeurent pourtant encore nuisibles à la santé de la population, de par leur émission de gaz à effet de serre, qui non seulement envenime le quotidien des citoyens mais constitue un danger pour les plantations, la biodiversité, tout en défigurant le paysage. Il faut savoir qu’en période de grandes chaleurs, toutes ces collines mitoyennes à plusieurs quartiers de la ville de Kénadsa, dégagent des odeurs nauséabondes et irrespirables, alors qu’à l’occasion des tempêtes de sable, assez courantes dans la région, les tourbillons transportent les grains de charbon qui atteignent directement les yeux et « siliconent » les poumons. Ce sont des milliers de tonnes de déchets de charbon qui gisent aujourd’hui à même le sol, non loin des habitations qui en subissent les désagréments, lorsque, par exemple, en période de grandes chaleurs, certains remblais vont jusqu’à se rallumer et dégager une fumée qui se répand jusqu’à l’intérieur des foyers, tout en causant de gros malaises respiratoires, notamment aux enfants et aux personnes âgées. Véritables sites à risques, ces déchets de charbon tuent à petit feu, une sorte de bombe à retardement, vous diront les plus anciens, et vecteur de maladies respiratoires et autres pathologies asthmatiques. Tous les efforts entrepris par certaines associations ont été vains, alors que les élus, toutes assemblées confondues, n’auront pas été plus perspicaces. L’unique action entreprise, dans le cadre de la protection environnementale, a été ce fameux projet d’aménagement des terrains, abritant une partie de ces remblais de charbon et que Sonatrach et Sonelgaz avaient financé, pour en faire un espace de détente, avec des aires de jeux pour enfants, dans un cadre verdoyant. La présence de ces terrils de charbon demeure toujours un risque, aussi bien pour la santé des citoyens que pour la protection de l’environnement et la préservation d’un cadre de vie agréable de cette ville.

Ramdane Bezza