Casbah d'Alger : Revitaliser l'ancienne mÃ©dina

La convention tripartite signée entre la wilaya d'Alger, le Conseil régional d'Ile-de-France et les Ateliers «Jean Nouvel» portera «uniquement» sur la revitalisation de la Casbah d'Alger, permettant à l'ancienne médina de retrouver son originalité et sa grandeur, a indiqué hier la wilaya d'Alger dans un communiqué. Tout en précisant que «tous les frais liés aux prestations de M. Jean Nouvel seront pris en charge totalement par le Conseil régional d'Ile-de-France», la wilaya d'Alger rappelle que ladite convention tripartite, signée le 16 décembre dernier, entre dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de coopération décentralisée entre la wilaya d'Alger et la région Ile de France. «Le rôle de cet architecte de renommée internationale (Jean Nouvel), sera d'accompagner la wilaya d'Alger et de lui fournir des idées et des conseils en matière de revitalisation de la Casbah d'Alger, classée patrimoine mondial par l'UNESCO au mois de décembre 1992», a souligné la même source. «M. Jean Nouvel sera également l'architecte conseiller de la wilaya d'Alger auquel sera confiée l'harmonisation des travaux d'aménagement de la Baie d'Alger qui s'étale de la Grande mosquée jusqu'à la Basse Casbah», a ajouté le même communiqué. «Les travaux de restauration de la Casbah d'Alger, lancés par la wilaya d'Alger fin 2016, sont menés par des compétences algériennes à travers 14 bureaux d'études et 17 entreprises, mobilisant plus de 200 universitaires entre architectes, techniciens supérieurs et main-d’œuvre 100% algérienne de plus de 1.200 ouvriers qualifiés», a tenu encore à rappeler la wilaya.

Plusieurs infrastructures sont en cours de restauration, il s'agit, entre autres, du palais du Dey, du palais des Beys, de la mosquée El-Barani et ses dépendances, de dix fontaines du mausolée Sidi Abderahmane, du TNA, et de 34 bâtisses de typologie traditionnelle ainsi que la remise en état de rues et ruelles de la Casbah. Le coût de l'opération de la mise en œuvre du plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé de la Casbah est de 26 milliards de dinars (24 milliards de DA sur le budget de l'Etat et 2 milliards de DA sur le budget de wilaya), a fait savoir la wilaya d'Alger.