AssemblÃ©es Ã©lues : Promotion de la femme

La promotion du rôle politique de la femme et la consolidation de sa représentation au sein des assemblées élues est un principe inscrit dans la «feuille de route» des institutions de la République, qu’elles soient de rang ministériel ou parlementaire. En atteste la désignation d’une délégation issue des ministères de l’Intérieur, de la Justice, des Affaires étrangères, de la Communication, de la Solidarité nationale, du Conseil de la Nation et de l’APN ainsi que de hauts cadres du Conseil constitutionnel, qui s’est rendue récemment en Tunisie où elle a pris part aux travaux d’un atelier régional traitant de la question de la promotion de la place de la femme dans la vie publique. Un communiqué diffusé sur le site du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire précise que le déplacement de cette délégation s’inscrit dans le cadre de l’exécution du programme de coopération signé entre ce département et la section onusienne ONU-Femmes. Une coopération œuvrant, explique-t-on, en faveur d’une meilleure intégration de la gent féminine au niveau local, soit au sein des APC et APW. Dans cette optique, l’atelier régional qu’a accueilli la capitale tunisienne a retenu à son ordre du jour l’examen du cadre juridique lié à la représentation de la femme dans les Assemblées élues ainsi que les mécanismes opérationnels y afférents, informe la même source. Le rôle des institutions, des partis politiques et de la société civile dans cette équation sera également passé en revue lors de cette manifestation. Il s’agit, précise-t-on, d’une rencontre à laquelle ont pris part des représentants d'institutions gouvernementales et parlementaires ainsi qu'experts et spécialistes algériens et tunisiens qui ont exposé les expériences des deux pays et se sont concertés autour des modalités impliquant les différents acteurs politiques et sociaux, dans l'objectif d'élargir la participation politique de la femme dans les assemblées élues au niveau national et local. Il est à rappeler que la révision du cadre juridique en vue d’assurer une participation efficace et effective de la femme à la vie politique a constitué une des recommandations phare de la Conférence internationale sur la participation politique de la femme, tenue en mars dernier à Alger. Une révision où il sera question de passer du système de quotas à un système basé sur la parité des listes électorales, et ce, tout en consacrant le système de quotas au niveau des structures exécutives des assemblées élues. Ce qui nécessite inéluctablement de revoir le contenu de la loi organique 12-03 fixant les modalités visant à augmenter les chances d'accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues, à travers l'élargissement de son champ d'application à l'ensemble des communes, y compris celles dont la population est inférieure à 20.000 habitants, ce qui amènera les partis à accorder davantage d'intérêt à la candidature de l'élément féminin dans ces communes. Autre recommandation retenue au terme de ladite conférence internationale, celle portant sur la mise en place de politiques publiques visant la réalisation du développement durable à travers la participation de la femme à la prise de décision ainsi que son autonomisation économique et l'encouragement de l'entrepreneuriat féminin. Il est également conseillé de promouvoir la présence de la femme au sein des organisations professionnelles, des syndicats et de la société civile.

Karim Aoudia