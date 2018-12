Protection de lâ€™environnement : 640 associations ont bÃ©nÃ©ficiÃ© de formations

La ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, Fatma-Zohra Zerouati, a qualifié, hier à Alger, la rencontre nationale des responsables des maisons de l’environnement d’«espace d’échange».

Elle a rappelé que la création du Conservatoire national des formations à l’environnement (CNFE) —établissement public à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministère— et des 26 maisons de l’environnement, actuellement opérationnelles, traduit pleinement la vision du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, en matière de protection de l’environnement.

Le thème est inscrit dans la Constitution, plus précisément dans l’article 68. «La date de création des maisons de l’environnement remonte à 2012 avec le décret exécutif N°12-174 du 11 avril 2012 », a-t-elle précisé, avant d’assurer, à ce propos, que son département compte atteindre, à l’orée 2020, un total de 49 annexes de ce type, soit une par wilaya, exceptée Tébessa qui en bénéficiera de deux.

La ministre mettra en évidence l’importance stratégique de la formation et soutient que le secteur de l’environnement ne peut se renforcer sans une formation continue. « Plus de 20.000 stagiaires provenant de différentes institutions ont été formés et sensibilisés à l’éducation environnementale, tandis que 640 associations ont bénéficié de formations », s’est-elle réjouie, avant de révéler dans la foulée que pas moins de 700 journalistes seront prochainement formés, car les médias sont, selon elle, un vecteur « large » de transmission de l’information. Fatma-Zohra Zerouati n’omettra pas de souligner l’importance de la coordination en considérant que tout le monde « doit être impliqué », du wali à l’association en passant par les communes. « Déjà, un travail de fond se fait avec le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire », s’est-elle félicitée.

Elle indiquera à l’adresse de ces responsables qu’ils ont deux rôles « essentiels ». Le premier est d’être « proche » des citoyens à travers notamment les institutions éducatives. « Il faut sensibiliser les enfants à l’environnement », a-t-elle insisté, avant d’aborder le second rôle qui est de travailler de

« concert » avec les autorités locales. Evoquant les perspectives de son secteur, Mme Zerouati affirmera que ce dernier à un grand rôle à jouer dans le renforcement d’une économie hors hydrocarbures « forte ».

Notons que lors de cette rencontre sur les maisons de l’environnement, les activités de ces structures organisées en 2018, le programme de travail pour l’année 2019 ainsi que la présentation des différentes stratégies de la tutelle dans ce secteur ont été dévoilés. Aussi, des instructions fermes ont été données aux responsables de ces maisons pour qu’ils utilisent ces espaces de manière plus « efficiente » en accueillant le plus grand nombre possible de citoyens.

Pour information, le CNFE a pour mission, la formation, la sensibilisation ainsi que l’éducation à l’environnement en direction de l’ensemble des intervenants publics et privés, ainsi que les préposés à l’application des lois ou à la surveillance et la préservation de l’environnement. Depuis sa création, il détient le statut de leader dans le domaine de la formation environnementale.

S. Kaidi