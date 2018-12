CrÃ©dits ANSEJ : Prorogation des dÃ©lais de remboursement

Un nouvel échéancier de remboursement pour les micro-entreprises ANSEJ en difficultés a été décidé par les pouvoirs publics. Une décision qui va permettre aux jeunes entrepreneurs de mener à bon port leurs projets et de créer la valeur ajoutée de l’économie nationale. L’annonce a été faite par la directrice générale de l'Agence, qui a fait savoir qu’un nouveau calendrier de paiement a été mis en place pour ceux qui n'ont pas pu apurer les dettes contractées auprès des banques. «Les jeunes entrepreneurs bénéficieront d’un nouveau calendrier de payement de leurs échéances, auprès de 5 banques publiques, et auront le droit de demander un rééchelonnement de leurs dette, et ce en plus de la possibilité d’annulation des pénalités de retard», a déclaré Mme Samira Djaïder à la presse nationale. Elle explique, a ce propos, que l’agence a réceptionné de centaines de demandes des jeunes entrepreneurs pour le rééchelonnement de leurs dettes. « Chaque dossier de demande de rééchelonnement sera sinueusement étudié, et si tout les critères sont réunis, sa demande sera automatiquement acceptée «, a-t-elle assuré. Poursuivant ses propos, la même responsable a affirmé que les banques demeurent un accompagnateur qui continue de jouer son rôle et chaque dossier ayant obtenu l’accord de la commission, sera pris en charge par la banque dans un délai ne dépassant les 2 mois Selon la DG de l’ANSEJ, les jeunes ayant remboursé leurs crédits, peuvent systématiquement bénéficier de ces mesures, pour pérenniser leurs activités. L’agence prendra en sus toutes les mesures pour accompagner les jeunes entrepreneurs qui se trouvent en difficulté de payement, afin de leur permettre de bénéficier des nouvelles mesures, notamment l’annulation des pénalités de retard, assurant que cela ne signifie nullement un effacement de la dette.

En ce qui concerne les projets qui ont un échec de création, Mme Samira Djaïder a indiqué que les porteurs doivent se diriger vers l’agence, afin de bénéficier des nouvelles mesures et pourront prétendre à un rééchelonnement à la condition d’avoir initié leurs projets avant 2011. Il y a lieu de rappeler qu’avant 2011, le jeune promoteur était dans l’obligation de rembourser son crédit contracté auprès des banques, après une année seulement d’exploitation de son projet, alors qu’aujourd’hui, la loi lui octroie trois ans de différé pour le faire. 80% des crédits ont atteint l’échéance de remboursement et ont été remboursé durant l’année 2017. Ces remboursements ont permis de financer d’autres projets toujours dans le même dispositif. La directrice de l’agence avait indiqué, dans une déclaration récente que des jeunes promoteurs en butte à des difficultés de remboursement avaient bénéficié d'un effacement des pénalités de retard et des intérêts cumulés. « Cette décision avait permis à 160.000 promoteurs de rembourser leurs dettes auprès des banques», a-t-elle précisé, avant d’ajouter que 21.000 promoteurs ont fait appel au Fonds de garantie pour surmonter les difficultés de remboursement.

Sarah A. Benali Cherif