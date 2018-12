Politiques agricoles : Les dÃ©fis de lâ€™alimentation

L’Union nationale des agronomes (UNA), a tenu hier son 4e congrès sous le slogan «L’agronome au cœur des défis de l’alimentation». L’occasion de renouveler les instances dirigeantes, de s’imposer comme une force de proposition et de tenter de trouver les moyens pour atteindre les objectifs qui n’ont pas été atteints.S’exprimant à cette occasion, le président sortant, Yahia Zane, a souligné la nécessité d’impliquer les ingénieurs agronomes dans l’élaboration des politiques nationales agricoles et relevé les efforts consentis par les membres de l’UNA pour mettre en place un programme d’action afin de réhabiliter leur place dans l’élaboration de la stratégie agricole du pays et ce, rien que pour assurer au citoyen sa sécurité alimentaire.

«Nous voulons que l’UNA devienne une organisation professionnelle, technique et économique» a-t-il déclaré en ajoutant que son organisation vise à apporter son expertise dans des domaines divers, allant de l’agriculture à l’aquaculture, ou encore la maîtrise des prix sur le marché de gros et la création de laboratoires de contrôle de la qualité».

L’Union des agronomes algériens, souligne M. Zane, veut être une force de proposition et avoir son écho sur la scène nationale et ce, pour participer au développement du pays. Il dira que l’UNA sera toujours présente et prête pour collaborer avec les partenaires, notamment le ministère de l’Agriculture et de la Pêche et autres départements.

Intervenant lors de cette rencontre, Abdelmalek Serraï, président d’honneur de l’organisation a appelé les adhérents de l’UNA à devenir une force de proposition en traçant une stratégie de communication très efficace. Il dira également, que la mise en place d’un programme efficace semble être nécessaire pour avancer dans l’avenir. «Il est nécessaire d’appuyer le programme du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, concernant les concessions des terrains dans les Hauts-Plateaux», a-t-il considéré. L’ancien ministre de la pêche, Sid Ahmed Ferroukhi, a mis l’accent, quant à lui, sur l’importance de l’innovation pour garantir la sécurité alimentaire durable. Pour lui, L’agriculture, et l’agroalimentaire associé, ont pour objectif global de développer des systèmes agricoles et alimentaires durables. Aussi, dira t il, la robotique, les biotechnologies et le numérique sont trois champs d’application de l’innovation agricole et illustrent cette relation complexe qu’entretient la technologie avec le vivant. «Ces innovations, et plus particulièrement celles du numérique, vont profondément modifier le monde agricole et ses rapports avec les consommateurs», a-t-il estimé. Pour rappel, l’UNA compte aujourd’hui plus de 3.000 adhérents au niveau d’une quarantaine de wilayas dont les représentants seront présents lors du Congrès avec comme l’un des objectifs à atteindre la création de l’Ordre des ingénieurs agronomes, comme c’est le cas dans plusieurs pays, notamment dans le monde arabe. L’Union a été créée en plein milieu des années de braises, en décembre 1994, d’une initiative d’ingénieurs agronomes fraichement sortis de l’Université, et motivés par une prise de conscience précoce de la nécessite incontournable de faire accompagner le développement de l’Agriculture algérienne par le savoir et la technicité agronomique, que véhicule les compétences issues des universités et instituts nationaux.

La vision stratégique des dirigeants de l’UNA reposait sur une dynamique purement partenariale, scientifique, technique, économique et professionnelle.

Salima Ettouahria