Stockage de cÃ©rÃ©ales : Une capacitÃ© de plus de 3 millions de quintaux

Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi, a annoncé hier à Tipasa la réception programmée par ses services, avant la prochaine campagne moissons-battages, de projets d’une capacité de stockage de plus de 3 millions de qx de céréales.

«L'Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) s’apprête à la réception, durant l’année prochaine, de neuf projets d’une capacité de stockage globale de 3,2 millions de qx, avant le lancement de la campagne moisson- battage au mois de juin», a indiqué M. Bouazghi, dans une déclaration à la presse à l’issue d’une visite de travail à Tipasa, durant laquelle il s’est enquis de l’avancement du projet du silo de stockage de céréales de Hameur El Ain, d’une capacité de 50.000 tonnes.

Il a fait part de certaines entraves rencontrées par ces neuf projets, en réalisation par des entreprises algériennes ou chinoises, pour lesquelles (entraves) l’OAIC «tente trouver des solutions adéquates», a-t-il ajouté. Sachant que deux silos de stockage de céréales ont été réceptionnés, dernièrement, à Bouchekouf (Souk Ahras) et El Kerroub (Constantine). Concernant la récupération des surfaces agricoles utiles «inexploitées», le ministre a fait part de la récupération de plus de 350 .000 ha, au moment ou l’opération se poursuit toujours, en vue de l’annulation des contrats de concession, conformément a-t-il dit, aux instructions du Président de la République de «donner la terre a celui qui la travaille». Bouazghi, qui n’a pas omis le rôle des walis de la République dans la récupération du foncier agricole, a soutenu que la vision futuriste présidentielle, que le Gouvernement œuvre à concrétiser, vise à la promotion de l’Algérie, en «un pole économique par excellence, dans lequel l’agriculture aurait un rôle capital». Le ministre a aussi assuré que la production de bananes est possible en Algérie, soulignant la disponibilité de ses services à accompagner les agriculteurs désireux d’invertir ce domaine. Visitant une exploitation de production de bananes à Sidi Rached, considérée 2eme du genre, après celle de Sidi Fredj (Alger), dans le cadre d’une visite de travail dans la wilaya, le ministre a soutenu l’ importance de ce projet «digne d’intérêt» a-t-il dit, louant les effort consentis par cet opérateur, pour maitriser les techniques de cette culture ( bananes), réalisée sous serres. «Nos services sont prêts à accompagner et soutenir les agriculteurs, en vue de développer cette filière et atteindre un produit de qualité mondial, et partant contribuer à stabiliser les cours de ce fruit sur le marché national, en offrant les facilitations susceptibles d’aplanir toutes les entraves rencontrées», a-t-il, encore, affirmé. Selon les explications fournies sur place au ministre, cette exploitation agricole entamera «en février prochain» la plantation de 20 ha de bananiers, avant d’atteindre les 100 ha à la fin 2019.

L’exploitant de cette ferme agricole, un ancien émigré rentré pour investir au pays, compte porter cette surface à 500 ha durant les cinq(5) prochaines années, est-il signalé, soit de quoi contribuer à «réguler le prix de la banane sur le marché algérien, de façon à l’adapter aux cours mondiaux (entre 70 et 80 da le kg)», a informé le promoteur de cette ferme.