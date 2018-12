DÃ©mantÃ¨lement dâ€™un rÃ©seau de fausse monnaie Ã  SÃ©tif : Plus de 3 millions de faux euros

Les services de police de la sûreté de la wilaya de Sétif viennent de mettre fin aux agissements d’un réseau criminel de falsification et de trafic de fausse monnaie étrangère.

Une opération d’envergure qui s’est soldée par l’arrestation de 6 individus et la saisie de 3.010.000 faux euros, soit l’équivalent de 65 milliards de centimes sur le marché parallèle, indique la cellule de communication et des relations générales de la sûreté de la wilaya ainsi que la saisie d’équipements informatiques utilisés à cette fin et de deux véhicules.

Exploitant minutieusement une information faisant état de l’existence d’une personne qui tentait d’écouler à bord d’un véhicule des billets de banques falsifiés, les éléments de la brigade économique et financière du service de wilaya de la police judiciaire, à l’actif desquels il faudra mettre la réalisation d’une telle opération, parviennent rapidement à intercepter ce véhicule, procédant à l’arrestation du mis en cause en possession d’euros falsifiés.

L’enquête se traduira par l’arrestation de 5 autres individus impliqués dans cette affaire. La fouille menée aux domiciles des 6 mis en cause permettra de mettre la main sur une somme supplémentaire de billets de banque falsifiés portant le montant global à 3.010.000 euros en coupures de 500 euros. Les six personnes mises en cause ont été présentées devant le procureur de la République près le tribunal de Sétif, déférées devant le magistrat instructeur et placées sous mandat de dépôt.

F. Zoghbi