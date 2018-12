JSK : Benchaira et un attaquant en renfort

Sauf revirement de situation, la JS Kabylie tiendrait sa deuxième recrue hivernale. A l'heure où nous mettons sous presse, la direction de la JSK et son homologue de l'ASAM se sont entendues pour le transfert du milieu de terrain Mohamed Benchaira. Il ne manque plus qu'à acter l'accord.

L'élimination de la JSK en Coupe d'Algérie et la lenteur dont fait preuve le board du club durant ce mercato ont provoqué une montée au créneau d'une partie du public qui exige de Cherif Mellal un renfort de qualité. Or le président de la JSK a rappelé à satiété qu'il n'était pas prêt à dépenser des fortunes pour un joueur. "Je trouve que c'est aberrant de payer un salaire de 300 millions à un joueur qui n'est même pas international", a rappelé encore une fois le porte-parole et bras droit du président, Miloud Iboud, lors d'une conférence de presse, vendredi.

En effet, la JSK compte bien se renforcer, mais pas à n'importe quel prix. Le club kabyle, qui a enregistré l'arrivée il y a quelques jours du jeune Kabari (US Biskra), compte encore faire signer deux autres recrues sur demande de l'entraîneur Franck Dumas. Après un moment de doute, il semblerait que les dirigeants de la JSK ont mis la main sur le profil escompté: Mohamed Benchaira, milieu de terrain prometteur de l'AS Ain Mlila. Les deux clubs ont négocié tard dans la soirée de vendredi et sont parvenus à un accord portant sur le transfert du joueur de 26 ans chez les Canaris.

Il est prévu que Benchaira signe son contrat et entame les entraînements au courant de cette semaine, si ce n'est déjà fait, certaines informations avançant que la signature du contrat pouvait avoir lieu samedi (hier). Les Canaris, qui ont disputé et remporté un match amical vendredi face à la JSMB (2-0), devraient enregistrer un autre renfort avant la fin du mercato. Plusieurs pistes sont explorées par la cellule de recrutement de la JSK, entre autres celles des joueurs binationaux. A cet effet, trois joueurs sont mis à l'essai par Dumas depuis le retour de l'équipe du Maroc.

La possibilité d'engager un attaquant étranger demeure aussi d'actualité, devant le manque d'efficacité affiché par l'attaquant nigérian Uche, qui n'a jamais réellement réussi à s'imposer comme un véritable numéro 9 à la JSK. Si cela ne tenait qu'au président Cherif Mellal et à ses conseillers, le contrat du joueur aurait été résilié, mais le joueur jouit pour le moment de la confiance de Franck Dumas à qui la direction du club a donné carte blanche. Néanmoins, la tendance pourrait vite changer devant l'impatience affichée par les supporters ces derniers jours.

Amar B.