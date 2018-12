Tighennif : En quÃªte dâ€™infrastructures publiques

Dans un des quartiers populaires construit tout récemment à Tighennif et habité en grande partie par des personnes ayant fui le terrorisme aveugle durant la décennie noire, des lots de terrain nus et des carcasses achetés à des prix d’or à des particuliers originaires de la ville demandent d’être aménagés. Le quartier était un ensemble de pâtés de maisons où les occupants pratiquent l’élevage au sein même de leurs habitations au grand dam de riverains.

Ayant empiété sur une grande superficie de terres agricoles, la région fait face à une crise aiguë d’assiette de terrain pour bâtir pour des établissements à caractère public dans tous les secteurs notamment dans celui de la santé et de l’éducation et autres services.

Beaucoup de terrains ont été brades à des prix dérisoires pour être revendus aujourd’hui à des prix deux fois plus cher. Aujourd’hui, toutes les rues de ce quartier ont été bitumées et les habitants ont planté des vignes grimpantes et des figuiers tout au long des murs de leurs habitations nouvellement acquises. Néanmoins, il y a toujours des difficultés à achever ce « chantier » même si le travail avance bien. La priorité n’a pas été donnée aux travaux permettant d'améliorer la performance énergétique des maisons ni aux espaces publics. C'est dans ce cadre qu’a été lancé le chantier de rénovation et de réalisation des voies de circulation.

Mais aucune création de nouveaux bâtiments et notamment des nouveaux locaux de la crèche et des centres sociaux hormis la moquée dont les travaux sont achevés à moitié. Une opération d’embellissement et de rénovation des grandes artères et boulevards ainsi que les façades des magasins et des commerces est lancée. L’objectif de cette initiative de grande envergure est d’octroyer au quartier l’image d’un site résidentiel. Mais l’on ne peut pas faire du neuf avec du vieux sans pour autant dénaturer le caractère architectural.

La réhabilitation a touché, en premier lieu, plus de 120 magasins qui ont ouvert leurs portes et où sont exposés des produits et marchandises. Un budget colossal a été consacré à cette opération qui va prendre encore quelques mois pour être achevée.

Sans oublier les chantiers lancés pour des travaux de réfection des trottoirs et d’éclairage public. L’habitat renvoie à une relation particulière à l’espace, pas seulement au fait de posséder une propriété privée. L’habitant ne fait pas que vivre et dormir dans un lieu, il le transforme à son goût ou à celui d’une collectivité.

Il l’habite et, à son tour, l’espace l’habite. Cette relation entre l’habitant – ici le citadin – et l’espace habité – ici le quartier – les places sur un même niveau ontologique. Le quartier comme ses habitants « sont », ils se transforment mutuellement. Habiter son quartier relève de l’»espace vécu» car cet espace est une création psychique dûe à l’ensemble des phénomènes mentaux. Ainsi, la définition de quartier n’offre qu’une acception tangible, aisée à appréhender. Elle désigne ce dernier comme une «fraction du territoire d’une ville, dotée d’une physionomie propre et caractérisée par des traits distinctifs lui conférant une certaine unité et une individualité».

La confrontation entre les concepts d’»habiter» et de « quartier » nécessite justement d’éclairer ce qui n’est pas observable a priori. A Tighennif, les cites-dortoirs sont nombreuses et il ne s’agit pas d’aborder le plus grand nombre d’entre-elles mais plutôt d’entrevoir quelles sont celles qui, par l’existence de quartiers, possèdent des identités multiples, une grande diversité d’habitants et de lieux. La coprésence comme manière de se concilier la distance, longtemps agent d’expansion urbaine, est de plus en plus remise en question dans nos sociétés modernes – notamment grâce aux mobilités. En effet, la densité laisse apparaître de multiples problèmes (congestion, pollution…) et les citadins s’exilent de plus en plus loin des centres. Or, les quartiers, le plus souvent constitués sur le long terme, ne s’exportent pas. La relation particulière qu’entretiennent les citadins à leur quartier est en train de disparaître. Travailler sur le quartier nécessite inévitablement de se rapprocher et de s’éloigner de l’espace concerné afin de mieux en saisir le sens géographique.

Il s’agit donc de tirer profit du plan par échelles. Le quartier est un élément constitutif d’une ville si bien qu’il est difficile de décrire une ville sans parler expressément de ses différentes composantes. Habiter un quartier c’est se sentir chez soi, à une plus petite échelle que la maison. Seulement, le sentiment d’appartenance au quartier est parfois difficile à contrôler. Le quartier peut d’ailleurs constituer des risques pour la ville, pour ses habitants. Aussi, vivre en son quartier est parfois devenu moins attrayant. L’augmentation du prix du foncier pousse les citadins à céder leur lieu de vie aux plus offrants. D’autres préfèrent le quitter par choix pour profiter d’un jardin ou tout simplement pour couper les ponts avec cette partie de soi. « Le quartier n’est plus ce qu’il était » disent certains .Si le quartier est un élément constitutif d’une ville, il est également un espace difficile à délimiter. La ville elle-même est difficile à délimiter. Elle peut s’étendre sur une, deux voire plusieurs communes, circonscriptions administratives qui ne correspondent jamais au fait urbain. Le quartier existe donc au sein d’un espace urbain flou.

A. GHOMCHI