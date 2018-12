SETIF : Des projets Ã  impact citoyen

Pas moins de 15 grands projets d’aménagement et d’amélioration urbaine ont fait l’objet récemment de visites d’inspection du wali Nacer Maskri qui a pu ainsi prendre la mesure de la situation qui prévaut en matière de developpement local au niveau du chef-lieu de wilaya et donner une impulsion nouvelle à cette dynamique.



Une visite d’autant plus importante qu’elle a été marquée par des constats objectifs et des instructions fermes à l’effet de booster bien des projets qui datent pour quelques uns d’une décennie, et dans une proximité établie, aller à l’écoute des citoyens dans chaque cité, voire chaque quartier.

Dans ce contexte la visite du stade Mohamed Guessab où les travaux auront duré même si les difficultés du terrain sont avérées , a donné lieu a des décisions et des échéances à même de lever rapidement les contraintes relevées sur cette infrastructure qui occupe une place particulière dans le cœur des habitants de cette ville ; il sera doté d’un terrain en gazon synthétique , de nouveaux gradins ainsi qu’un éclairage aux normes requises pour les compétitions en nocturne. Le wali donnera le coup d’envoi pour la réhabilitation de 4 stades de proximité et la réalisation de 6 autres au niveau de quartiers et cités périphériques comme Ain Tebinet, El Hassi et Ain trig.

Sur chaque chantier qu’il inspectera ou lancera, le chef de l’exécutif déterminera clairement les responsabilités et fixera des échéances, insistant dans ce cadre sur la désignation d’un chef de projet sur chaque chantier, la mise en place d’un cahier de chantier qui sera examiné à l’issue de chaque visite et insistera sur la coordination entre les responsables concernés.

Chacun devra prendre ses responsabilités et abonder dans le sens de l’efficacité recherchée, appelant par-la même les chefs d’entreprise à avoir constamment l’œil sur la météo et traiter section par section pour ne pas créer de désagréments aux citoyens. Parmi tous ces grands projets d’aménagement que comportait le programme de la visite, la réalisation d’un grand boulevard à double voie dans la nouvelle zone urbaine avec des axes d’insertion pour dynamiser l’activité économique, fera l’objet d’une attention particulière de par l’impact qu’il est appelé à produire.

Le wali qui se félicitera des avancées enregistrées sur la première tranche de cette réalisation qui constitue en fait un véritable axe de désengorgement pour les habitants et l’université El Hidhab-Setif, appellera les responsable d’entreprise à accélérer les travaux sur le second tronçon qui rejoint la déviation venant de la RN5 à partir d’El Hassi vers la RN 9 vers Bejaia.

Partout à travers les cités où il se rendra Nacer Maskri mettra l’accent sur nécessaire implication du citoyen dans la préservation et la consolidation de telles œuvres d’aménagement et relèvera avec satisfaction cette même disponibilité des jeunes et moins jeunes dans une wilaya où la solidarité citoyenne gagne sans cesse du terrain.

F. Zoghbi