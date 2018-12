Conjoncture : Produits compÃ©titifs

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, s'est félicité, jeudi, du lancement de plusieurs opérateurs algériens dans les activités d'exportation, considérant que l'export était devenu «une culture» chez l'entrepreneur algérien. C'est avec cette démarche que le développement du pays interviendra. M. Ouyahia a mis en avant la disposition de son gouvernement à traiter tous les obstacles entravant l'exportation des produits des opérateurs nationaux, notamment les systèmes fiscal et douanier. Appelant les banques à suivre cette dynamique, le Premier ministre a salué l'initiative de la Banque extérieure d'Algérie (BEA) portant ouverture de filiales en France en 2019. Compte tenu de sa qualité, le produit algérien peut être compétitif au niveau des marchés extérieurs, a affirmé M. Ouyahia, appelant les opérateurs à se montrer «plus agressifs» pour démontrer leurs capacités. Il est à retenir que le ministre du Commerce, Saïd Djellab, a affirmé que l'année 2019 «sera l'année de la promotion des exportations hors hydrocarbures, notamment à travers l'élaboration d'une feuille de route pour la définition des grands axes de la stratégie nationale d'exportation. Les opérateurs économiques, toutes branches confondues, tout en se spécialisant et en proposant des produits originaux, devraient retrouver l’esprit commerçant et tirer leur épingle du jeu. C’est que l’exportation de produits de marque algérienne ne crée pas seulement de la valeur financière, mais donne aussi une image positive des progrès réalisés. Bien sûr, il ne faut pas s'arrêter là, surtout que l’Algérie occupe, de par sa situation géographique, son ouverture internationale et l’existence d'excellentes opportunités, une position unique pour devenir une plaque tournante dans d'autres domaines émergents, qui sont amenés à jouer un rôle important dans le futur, tels que le vaste domaine des technologies, les énergies renouvelables, l’industrie automobile... Ceci s'inscrit parfaitement dans une logique de diversification de notre économie, dont l’avenir ne peut dépendre que d'activités innovantes, à haute valeur ajoutée, offrant des marges qui permettent de procéder à des investissements continus. Il convient aussi de rappeler l’avantage d’une croissance, au cours de ces cinq dernières années, 3% par an, qui peut être considérée comme une bonne moyenne. Et l'on peut espérer que la période actuelle de crise liée à la chute des prix du pétrole ne sera que passagère, quoique les fondamentaux de cette croissance restent également fragiles à plus d'un titre. En effet, elle a été fortement entraînée par quelques secteurs d'activité, comme ceux du commerce et de l’énergie qui dépendent de la conjoncture mondiale. Aussi, au regard de l'agitation actuelle du marché pétrolier, la poursuite d'une croissance soutenue pourrait être interrompue par des éléments difficilement prévisibles. Le domaine des investissements est également fragile, bien que son amélioration a fait l’objet d’une attention particulière de la part des gouvernements qui se sont succédé. D'une part, en raison du fait que ce secteur est lié dans une large mesure à la situation financière, d'autre part, parce qu'il est fortement tributaire de la situation économique en général et celle des entreprises, en particulier. Il est donc important pour notre économie non seulement de maintenir des conditions qui soutiennent les secteurs d'activité existants, mais également d'encourager le développement de nouveaux domaines, qui ne sont pas sujets aux mêmes conjonctures, ou le sont dans une moindre mesure. Dans ce sens, le gouvernement a encouragé ces dernières années la création d’entreprises actives dans les nouvelles technologies. Des progrès ont été réalisés dans ce domaine et il faut continuer à les encourager, tant l'avenir de l’économie nationale se jouera également dans sa faculté à rester compétitive, sur le plan international. Il convient de rappeler que l’Algérie se distingue dans de nombreux domaines, il faut juste un travail de promotion à travers le monde, et c’est dans ce cadre, à titre d’exemple, que la Chambre algérienne de commerce et d'industrie (CACI) de France a été appelée récemment à être plus offensive dans le nouveau contexte économique algérien en œuvrant à promouvoir les investissements français en Algérie.

Farid Bouyahia