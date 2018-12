Grand angle : Drame Ã  rÃ©pÃ©tition

En Méditerranée les drames de l'immigration clandestine sont presque devenus de simples faits divers tant ils sont nombreux. Chaque jour apporte son lot de migrants morts ou disparus. Les plus chanceux d’entre-eux sont secourus par des bateaux affrétés par des ONG ou par ceux de la Marine nationale des pays de la rive nord de la grande bleue, devenue un véritable cimetière pour des milliers de candidats à l’immigration clandestine. Jeudi dernier au moins 13 personnes sont décédées et 12 autres portées disparues en tentant de gagner les côtes du sud de l'Espagne, ont signalé deux agences des Nations unies. D'après le projet de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) sur les migrants disparus (MMP), la plupart des personnes qui ont péri ou disparu le long d'itinéraires migratoires à travers le monde en 2018, ont été enregistrées dans la région méditerranéenne. Avec 2.218 décès et disparitions de migrants enregistrés en mer Méditerranée, cette dernière est aujourd'hui l'un des couloirs migratoires les plus meurtriers du monde. On recense depuis 2008, la mort de plus de 30.000 migrants. Et chaque année à l’heure du bilan on croise les doigts pour que l’année qui vient de s’écouler ait été moins meurtrière que celle qui l’avait précédée. Mais face à l’implacabilité des chiffres, on se prend juste à espérer que celle qui viendra le sera moins. Un vœu qui dénote à la fois de l’incapacité des politiques à trouver les réponses et les solutions appropriées pour endiguer ce phénomène et de l’impuissance des organismes, tels que l’OIM ou le HCR face à ces situations dramatiques auxquelles ils sont confrontés tous les jours depuis des années . Des situations d’autant plus dramatiques qu’elles ne semblent pas vouloir s’arrêter. En effet, chaque jour de nouveaux candidats empruntent ces chemins de la mort. Ces hommes jeunes et moins jeunes, ces femmes, parfois enceintes ou accompagnées d’enfants, risquent leur vie en voulant aller chercher sous d’autres cieux une vie meilleure. Des candidats que rien ni personnes ne pourra faire changer d’avis. Des militants du droit à l’immigration, dont Mme Catherine Wihtol de Wenden ne cessent pourtant de plaider pour le droit à la mobilité. «Fermer les frontières est inefficace et coûteux», a ainsi souligné la chercheuse et spécialiste des questions migratoires. Elle avait aussi expliqué dans son livre «Faut-il ouvrir les frontières ?», pourquoi les politiques de renforcement des contrôles aux frontières sont contre-productives. Mais ces voix ne sont que rarement écoutées par les politiques qui eux sont tenus par d’autres considérations.

Nadia K.