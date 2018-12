Dialogue inter palestiniens et conflit au proche orient : Lâ€™offre de Moscou

La Russie propose d'organiser des rencontres entre le Fatah et le mouvement Hamas et entre la Palestine et Israël dès que les parties seront prêtes à y participer, a déclaré le ministre russe des Affaire étrangères, Sergueï Lavrov. «Nous voyons que certains acteurs extérieurs ont envie de faire passer le problème palestinien à l'arrière-plan, de ne pas lui accorder la priorité dans les affaires régionales», a déclaré M. Lavrov lors d'une conférence de presse conjointe, à Moscou, qui s'est tenue à l'issue de ses discussions avec son homologue palestinien, Riad Malki. Pour contrer ces tentatives, la restauration la plus rapide possible de l'unité palestinienne est particulièrement importante, a-t-il dit.

Pendant les entretiens de vendredi, M. Lavrov a rappelé qu'un dialogue entre Palestiniens s'est tenu en 2017. Les participants de la rencontre ont évoqué la possibilité de renouveler l'expérience en 2019 avec la participation de toutes les forces palestiniennes, notamment du Hamas et du Fatah. En octobre 2017, les mouvements palestiniens le Hamas et le Fatah ont signé un accord de réconciliation au Caire visant à mettre un terme à leur ancien contentieux, sont convenus de placer la bande de Ghaza, sous contrôle du Hamas, sous l'entière responsabilité du Fatah avant le 1er décembre et de permettre au gouvernement de consensus, dirigé par le Fatah, de disposer du contrôle total de l'enclave. Cependant, l'accord n'a pas encore été appliqué, et le Hamas dans la bande de Gaza ainsi que le Fatah en Cisjordanie s'accusent mutuellement d'être responsables du retard.

En ce qui concerne les liens entre la Palestine et Israël, M. Lavrov a dit que lui-même et M. Malki sont très préoccupés par la détérioration des relations entre les Palestiniens et les Israéliens. A cet égard, il a dit que l'initiative russe visant à organiser une rencontre des leaders palestinien et israélien, à Moscou, sans condition préalable, est encore pertinente compte tenu de la complexité des problèmes qui se sont accumulés au fil des années.

M. Malki a dit que la partie palestinienne est toujours prête à accepter l'invitation de la Russie d'organiser une rencontre avec les Israéliens. Les Israéliens n'excluent pas le principe de la possibilité d'une rencontre, mais ils ne sont pas encore prêts à convenir d'une date précise en raison de l'absence d'unité entre les Palestiniens, a dit M. Lavrov.