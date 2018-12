Pillage des richesses du peuple sahraoui : Le Front Polisario dÃ©plore lâ€™implication des peuples europÃ©ens

Le Front Polisario a souligné sa détermination à recourir à toutes les voies offertes, y compris la justice européenne pour défendre les droits du peuple sahraoui et sa souveraineté sur ses richesses, appelant à cet égard, les gouvernements de l'Union européenne (UE) à mettre fin immédiatement à ce processus, qui implique malheureusement les peuples européens dans le pillage flagrant des ressources d'un peuple démuni et opprimé qui a vu ses terres occupées par la force militaire.

Le Secrétariat national du Front Polisario a salué, dans un communiqué sanctionnant les travaux de sa 9e session ordinaire, présidée par Ibrahim Ghali, président de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), les arrêts consécutifs de la cour de justice de l'Union européenne (CJUE) portant annulation de tout accord de ce genre, englobant les territoires, l'espace ou les eaux territoriales du Sahara Occidental sans le consentement du peuple sahraoui, à travers son unique et légitime représentant, le Front Polisario, affirmant, à ce propos, que les positions adoptées par la France et l'Espagne à ce sujet étaient «une violation manifeste de la loi européenne, du droit international et du droit humanitaire international».

La position de l'UE entrave les efforts consentis par l'émissaire onusien pour le Sahara Occidental, Horst Köhler ayant permis d'insuffler une nouvelle dynamique au processus de résolution du conflit, a estimé le secrétariat national du Front Polisario. Evoquant la position de l'Espagne, le Front Polisario s'est félicité des conclusions de la Conférence européenne de soutien et de solidarité avec le peuple sahraoui (EUCOCO) qui s'est tenue cette année à Madrid, des conclusions qui ont «consolidé l'efficacité du mouvement international de solidarité avec le peuple sahraoui et son combat juste».

Le secrétariat national du Front Polisario a salué la solidarité du peuple de l'Etat espagnol, rappelant la responsabilité juridique, historique et morale de ce dernier à l`égard du peuple sahraoui, en tant que force directrice légale du Sahara Occidental. L'Espagne doit jouer pleinement son rôle dans le parachèvement du processus de décolonisation du Sahara Occidental en permettant à son peuple d'exercer son droit inaliénable à l'autodétermination et l'indépendance. Le Front Polisario a salué par ailleurs, l’Armée de libération sahraouie dans ses «missions de protection des territoires libérés contre toutes les menaces ou dangers qui ciblent la sécurité et la paix de la nation et du citoyen, notamment à la lumière d'une politique maghrébine systématique, basée sur l'extension, l'agression et le trafic de drogue, ainsi que le soutien et l'encouragement des bandes du crime organisé et des groupes terroristes qui menacent la paix et la stabilité dans toutes la région». Concernant les mines antipersonnel qui ont fait des milliers de victimes parmi les enfants du peuple sahraoui, le Polisario a demandé la destruction du mur construit par le Maroc.



Les efforts du CSI en faveur d'une solution au statuquo salués



Le Front Polisario a salué, en outre, les efforts déployés au niveau du Conseil de sécurité international (CSI) qui ont permis de solutionner le statuquo régnant dans le processus de règlement de la question sahraouie, tout en insistant sur la mise en œuvre urgente de la Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental (Minurso). Le communiqué de la 9e session du Secrétariat national du Front Polisario a dénoncé une nouvelle fois les graves violations des droits de l’Homme commises par l’occupant marocain, appelant l’ONU a assumer sa responsabilité et à intervenir rapidement, en dotant la MINURSO d'un mécanisme de protection des droits de l’Homme. Abordant la première conférence internationale des Mouvements de libération en Afrique abritée par le Front Polisario et la commémoration du centenaire de Nelson Mandela, le SN du Polisario a loué la position de principe de l’Union africaine (UA), en sa qualité de premier concerné par une affaire purement africaine et partenaire de l’ONU, réclamant le parachèvement de la décolonisation sur le continent africain. Une démarche concrétisée par la décision du sommet de Nouakchott portant formation d'une troïka devant assurer le suivi et contribuer au processus de règlement. Dans ce contexte, le SN a salué l'appel lancé par l’UA aux deux Etats membres de l’organisation panafricaine, en l’occurrence la République sahraouie et le royaume du Maroc, pour des négociations directes de bonne foi et sans conditions préalables. Le communiqué du Front Polisario a rappelé, par ailleurs, que l’adhésion du Maroc à l’UA requiert un engagement clair et complet de la part du royaume vis-à-vis des dispositions de l’acte constitutif de cette organisation. L’UA devant veiller à la stricte application de ses décisions, notamment le respect des frontières héritées à l’indépendance et le règlement pacifique des conflits entre ses Etats membres.



Appel à la consolidation des victoires et acquis réalisés en 2018



Le Front Polisario a par ailleurs, appelé les enfants du peuple sahraoui à consolider, en 2019, les victoires et acquis réalisés l'année écoulée, en faisant montre de davantage d'unité et de disponibilité pour faire face aux plans de l'occupant marocain qui «ne manque pas de recourir aux plus viles et dangereuses manœuvres». «Dirigé par son unique et légitime représentant, le Front Polisario, le peuple sahraoui ira de l'avant dans son combat, sa résistance et sa lutte pour assurer la réussite des programmes et des nombreuses échéances nationales qui auront lieu cette année».



Des ONG dénoncent les violences marocaines contre les journalistes sahraouis



L’Observatoire pour la protection des défenseurs des droits humains a condamné fermement, hier, la détention arbitraire et les violences à l’encontre de la journaliste sahraouie Nazha El Khalidi par la police marocaine, appelant les autorités du Royaume à «garantir en toutes circonstances le droit de mener des activités pacifiques et légitimes de défense des droits humains». L’Observatoire, issu d’un partenariat entre l’Organisation mondiale contre la torture et la Fédération internationale des droits de l’Homme, a dénoncé fermement «la détention arbitraire» par la police marocaine de Nazha El Khalidi, journaliste et membre du collectif sahraoui Equipe Media, survenue le 4 décembre dernier à Laâyoune occupée, alors qu’elle filmait des violences policières sur les participants à une manifestation de soutien à la cause sahraouie. La journaliste, correspondante de la «RASD TV», a été emmenée au Commissariat de la police marocaine et détenue pendant quatre heures avant d’être libérée sans qu’aucun chef d’inculpation ne soit retenu contre elle.

R. I.