Patrimoine archÃ©ologique, historique, culturel et religieux : Une combinaison de valeurs

La finalité de notre démarche, par quelques clefs d’explication, est de faire modestement prendre conscience de cette richesse patrimoniale nationale qui, hélas, est trop souvent méconnue ou négligée par le touriste, soit-il national ou étranger, mal valorisée par les responsables locaux et — ce qui est plus bien plus préjudiciable — ignorée ou dépréciée, voire sujette à déprédation par les habitants eux-mêmes.

Ce qu’on peut, à ce titre, noter globalement, c’est qu’au-delà du caractère multidimensionnel de ce patrimoine, on a pu dénombrer non pas une seule, mais une combinaison de valeurs propres aux volets archéologique, historique, culturel et religieux en Algérie : valeurs esthétique, monumentale, scientifique, évocatrice, de consistance (physique), ludique et même économique...

Pour ce qui est, par exemple, de la valeur évocatrice, c’est une valeur complexe et sans doute parmi les plus difficiles à définir, car renvoyant généralement à des lieux où l’on ne retrouve guère de traces physiques : lieux de batailles antiques, historiques et même plus proches de nous temporellement. Ici le patrimoine — ou l’élément de patrimoine — tiendra sa valeur de ce qu’il nous rappelle surtout l’histoire du monde physique auquel il se rapporte.

L’autre valeur combinée est la valeur esthétique. L’élément de patrimoine peut alors devenir une œuvre d’art historiée en ce qu’il met en exergue la relation entre le mouvement, l’objet et le paysage. Les ruines romaines font, à cet égard, l’objet d’une appréciation esthétique du patrimoine historique. Valeurs ludique et économique ne le cèdent pourtant pas aux deux premières citées. Elles font au contraire priorité à l’essentiel, à savoir les fonctions humaines et sociales : visites et animations touristiques et culturelles, ressources à utiliser pour le développement d’une ville, d’un village ou d’un territoire...

«…ce pays magnifique doit être préservé.»

Bien sur, les principaux problèmes rencontrés demeurent ceux de la connaissance de l’objet ou des divers éléments composant le patrimoine historique aux fins de restauration et de protection de ces éléments. Celui, également, de la révélation de l’objet considéré — ou des éléments — et du système environnant. Ici l’intervention de valorisation se ferait plutôt dans le sens de l’explicitation de ce système, des modes et intensités d’usage, etc.

L’exemple du parc archéologique intégré est, à ce titre, significative de ce qu’il peut être utilisé comme ressource économique. A titre pédagogique aussi. D’autres exemples peuvent être tout autant valables et sont, du reste, largement usités de par le monde : ceux du parc-système — à l’image de la ville romaine (Timgad, Djemila, Tipasa, etc.), la ville préromaine et la ville actuelle — et parc-itinéraire, tel le parc rupestre (Hoggar, Tassili N’Ajjer) dans un milieu désertique.

Bien entendu il y a des risques à considérer dans ces divers types d’intervention : risque de banalisation, de surutilisation, d’excès de commercialisation ou tout simplement de surestimation économique en ce qu’il y a d’excès de confiance dans la valeur économique d’un patrimoine historique donné. D’où, conséquence directe, l’identification d’un risque autrement plus grave : celui de la rupture des ressources d’équilibre. Comme l’a si bien écrit l’historien Benjamin Stora, «la beauté montrée comme sauvegarde possible de paysages n’a pas un sens nostalgique ; on y perçoit aussi les nouveaux chocs causés par une agriculture intensive, les déchets urbains, les constructions de bord de mer, et la lente avancée du désert. L’Algérie s’ouvre aux regards, mais cela signifie aussi que ce pays magnifique doit être préservé».

Kamel Bouslama