Dans la LUCARNE : Niveaux similaires ?

lLe football, d’une manière générale, évolue d’année en année. Ce n’est pas le cas chez nous. Notre championnat national au niveau de son «élite» connaît, à chaque fin d’exercice, de nouveaux locataires. Ils apportent peu sur le plan de la qualité du jeu. Toujours est-il, ils arrivent à tenir le coup, même si certains «prennent, presque aussitôt, le chemin inverse». On a comme l’impression que «l’ascenseur» monte avec eux pour redescendre la saison suivante». C’est vrai que généralement, ils n’ont pas le niveau requis, mais... Toutefois, ce n’est pas toujours le cas dans nos compétitions du fait que certains spécialistes ne manquent pas de relever, par exemple, que le niveau dans le palier qui est l’antichambre de la Ligue1 est on ne peut plus meilleur. C’est ce qui explique le fait qu’il est suivi de plus en plus par les amateurs du «ballon rond». D’ailleurs, la Télévision publique nationale avec une chaîne privée ont prévu de couvrir les «chocs» de ce championnat de Ligue2, eu égard à l’intérêt que ce championnat suscite auprès des inconditionnels. Il y a aussi, les supporters qui suivent assidûment le championnat amateur, puisqu’ils ont trouvé de l’intensité, du suspense, mais aussi de l’indécision. C’est ce qui fait d’ailleurs courir les «foules». C’est vrai que ceux qui donnent beaucoup d’importance au football des divisions «inférieurs» estiment qu’il est, en général, pas assez diffusé par les moyens audiovisuels aussi bien publics que privés. Au fond, pense-t-on, qu’il y’a aussi de la qualité qu’on ne peut pas trouver, peut-être, dans les paliers supérieurs. C’est ce qui étonne. Cette vérité est vécue à travers le déroulement de la Coupe d’Algérie. Tout le monde ne donne pas assez de crédit aux équipes issues des divisions inférieures, notamment lorsqu’ils rencontrent de «grosses cylindrées». On abuse énormément de cette appellation que nombreux pensent qu’elle est «pompeuse» et qu’elle ne mérite pas qu’on l’affirme du fait qu’on est confondu par le déroulement des rencontres entre les «petits poucets» et les soi-disant, équipes du palier supérieur. Au fond, il n’y a que la Coupe d’Algérie qui peut faire une rencontre, comme «chiens de faïence», les petits et les «gros bras». Sur un terrain de football, les spectateurs présents ne voient aucune différence ou peu entre les diverses divisions. Il faut dire que la vérité du terrain est implacable et surtout «impitoyable». Elle soupèse les forces en présence et «dénude» implacablement les forces des uns et des autres. Lors du tour des 1/32es de la Coupe d’Algérie où les locataires de la Ligue 1 font leur apparition dans la compétition de dame coupe, le tirage au sort a donné quelques rencontres, apparemment déséquilibrées, ne serait-ce sur le «papier». C’est le cas du match entre l’équipe de l’ASGhris (Mascara), championnat régional, à la JSK, classée à la deuxième place. A première vue, l’avantage est flagrant même si le match se jouait à Mascara. Le terrain était praticable et il y avait du public de part et d‘autre. Résultat des courses, la JSL pensionnaire de la Liogue1, s’est fait éliminer en dernier ressort sur le score de 2à0. C’est vrai que les petits peuvent éliminer les équipes de l’élite, mais pas de cette manière aussi nette et notamment sur le score de 2à0, surtout que le but est venu à deux minutes de la fin du temps règlementaire. Il y’ a maldonne quelque part. Ceux qui disent, il y’a un nivellement par le bas n’ont pas tort quelque part. En Ligue2, il y eut aussi l’élimination du MCEEulma par une équipe du championnat amateur, Remchi de la Wilaya de Tlemcen sur le score de 1à0. C'est-à-dire que les deux équipes ont été battues à la régulière. Ce qui est anormal et prouve que le niveau de la Ligue1 et 2 est loin d’être « irrésistible ». Certains ont même affirmé que les bons joueurs sont à rechercher dans les divisions dites mineures. C’est une réalité qui saute aux yeux. Et il faudra l’accepter. Il ne faut pas leurrer les «gens» qui connaissent pourtant le football mieux que quiconque.

Hamid Gharbi