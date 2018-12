Ligue des Champions Africaine (2e tour prÃ©liminaire/Retour) : Vipers SC 0 - CS Constantine 2 (aller, 1-0 pour le CSC)

Le CS Constantine s’est qualifié hier avec brio à la phase des poules de la Ligue des Champions africaine, après sa belle victoire par deux buts à zéro, en terre ougandaise face à la formation de Vipers Sport Club. La rencontre s’est jouée dans la ville de Kitende au stade Saint Mary's Stadium. Vainqueurs petitement lors de la manche aller au stade Hamlaoui (1-0), les camarades de Beldjilali craignaient ce match retour, où l’enjeu du match était des plus importants, sachant que le qualifier de cette double confrontation arrachera la qualification à la phase des poules. Bien préparés sur tous les plans et très encouragés par leur nouvel entraineur Denis Lavagne, ainsi que par le directeur général du club, Tarek Arama, les Constantinois sont parvenus à damer le pion aux Ougandais chez eux et devant leur public. Le dispositif tactique, la détermination et la combativité des Sanafir, selon les échos qui nous sont parvenus de Kitende leur ont permis de sortir le match idéal. Ils ont bien tenu le coup en première période (0-0). C’était le plus difficile à faire. Ensuite, ils ont frappé à deux reprises au bon moment par l’entremise respectivement de Djabout (64’) et Bencherifa (69’). La joie était indescriptible dans le camp du CSC au coup de sifflet final de l’arbitre. Denis Lavagne a aligné l’équipe suivante : Rahmani, Salhi, Chahrour, Zalani, Benayada, Lamri (c), Gagaa, Haddad, Beldjilali, Aichi (Bencherifa 11'), 11-Djabout.

Belle performance des Constantinois qui leur permet de poursuivre l’aventure africaine. A rappeler que lors des deux premiers tours préliminaires, le CSC a eu du mal à s’imposer at-home. Face aux Gambiens de Gamtel, ils se sont contentés d’un match nul (0-0). Face aux Vipers, ils ont gagné par la plus petites des marges (1-0). Paradoxalement, ils sont allés chercher deux victoires à l’extérieur (1-0) face aux Gambiens et (2-0) contre les Ougandais. Ce qui dénote des ressources dont dispose le représentant algérien en Ligue des Champions africaine. Bravo aux Sanafir.

Mohamed-Amine Azzouz