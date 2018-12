Coupes africaines : La JS Saoura Ã  lâ€™Ã©preuve de Tanger

Les gars du Sud algérien qui ont rejoint le Maroc et plus précisément la ville de Tanger sont décidés, plus que jamais, à passer avec brio cet écueil. Il y a lieu d’être positif du fait qu’à l’aller, au stade du 20 Août 1955, ils ont réalisé un résultat plus que flatteur. Ce n’est pas une mince affaire de «planter» deux buts à cette équipe du royaume chérifien.

Les poulains de Neghiz ont excellé en dominant comme il se doit une formation marocaine qui s’était déplacée, à Béchar, avec la ferme intention de l’emporter. Ils ont eu face à eux une équipe algérienne bien organisée dont les joueurs ont appliqué à la lettre les consignes de leur coach. Ils avaient, faut-il le préciser, mis de côté le jeu facile, fait de dribbles et de fioritures qui évite à l’équipe d’être efficace aux avant-postes. Cette défaite méritée n’a pas été du goût des Marocains qui ont expliqué leur défaite par l’attitude de l’arbitre, qui, selon eux, ne leur était pas favorable. Leur coach, qui n’a pas accepté la défaite, avait tout fait pour justifier l’indéfendable. Toujours est-il, les Algériens sont très motivés pour ne penser qu’au match et sortir indemne du «guêpier» qui les attend aujourd’hui face à cette équipe marocaine de Tanger. Comme cette équipe de la JSSaoura affectionne le jeu à l’extérieur, on subodore, d’ores et déjà, qu’elle va nous réussir un très boçn coup en terre marocaine. Toujours est-il, on reste très optimiste, surtout que les joueurs marocains n’ont pas scoré. Ce qui constitue un atout supplémentaire pour Neghiz et son groupe.

L’USMBA est au Nigeria en vue de tenter d’assurer sa qualification au prochain, celui des 1/16es de finale. Bouzidi et son groupe ne se trouvent pas actuellement dans de bonnes conditions, eu égard aux problèmes dans lesquels est confrontée l’équipe.

De plus, quelques joueurs ont déjà quitté le club. L’arrière gauche, Nabil Lamara, a raté le vol et par conséquent, il est certain qu’il manquera aujourd’hui à ses camarades. Ce joueur, faut-il le rappeler, est convoité par le MCAlger. Les contacts sont même très avancés. La situation administrative du club est telle qu’on criant le «pire» aujourd’hui, à Lagos, face à Enugu rangers, un sérieux client. A l’aller, au stade du 24 février, les abassis ont été accrochés sur le score de 0à0. Ce qui prouve la force de cette équipe nigériane d’Enugu Rangers. Les Algériens de Bouzidi feront tout, cependant, pour passer au prochain tour. Ils savent que leur tâche ne sera pas de tout repos du fait qu’ils n’avaient pas marqué chez eux, mais ce résultat reste un «piège» pour l’équipe locale. En effe, notre représentant est à même d’ouvrir la marque et même aller au pire, aux tirs au but. Comme il affectionne «l’arme du contre, il peut les surprendre en dépit du fait que la défense d’Enugu Rangers est assez solide. Il est clair que nos deux représentants aussi bien la JSSaoura face à Tanger ou l’USMBA devant les nigérians, on peut dire que la qualification au prochain reste possible. Il suffit d’y croire jusqu’au bout de l’effort. On reste optimiste et tout reste possible pour retourner au pays avec le «sésame».

Hamid G.