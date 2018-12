TIC : CrÃ©er un Ã©cosystÃ¨me favorable

Huawei Algérie a organisé avant-hier, en collaboration avec son nouveau distributeur MC3, la première conférence de Huawei partenaires et écosystème d'Algérie, au Centre international des conférences (CIC) d’Alger. Lors de cette rencontre au cours de laquelle Huawei a mis en avant ses dernières solutions technologiques pour les villes intelligentes et ses innovations en matière de sécurité et cloud, plus de 250 partenaires de l’opérateur chinois en provenance des quatre coins du pays ont pris part aux débats relatifs à la stratégie locale de développement de l'écosystème des TIC. Une occasion également pour partager leur expérience de la construction de canaux et autres réseaux en Algérie. Cette conférence est la première manifestation de partenariat écologique entre Huawei et des partenaires locaux en Algérie, lors de laquelle les réalisations en matière de construction écologique en 2018 ont été annoncées et une nouvelle stratégie pour les partenaires écologiques en 2019 a été publiée. Huawei a annoncé à cette occasion une série de nouveaux programmes conçus pour aider les chaînes locales à développer leurs activités et à renforcer leurs capacités afin d'aider leurs partenaires à offrir davantage de produits et services à valeur ajoutée aux utilisateurs. L’événement a également montré que Huawei avait achevé avec succès la phase initiale de construction de l’écosystème en Algérie et était entrée dans une période de croissance globale. Le directeur général de Huawei Algérie a souligné pour sa part qu'il continuerait à renforcer sa coopération avec ses partenaires écologiques locaux et ses partenaires locaux spécialisés dans les TIC, afin de créer un écosystème à long terme axé sur l'ouverture, la coopération et le gagnant-gagnant. À travers cette conférence, Huawei Algérie a mis en exergue ses capacités de développement à long terme, ses investissements actifs et sa coopération gagnant-gagnant en Algérie. Cela favorisera efficacement le développement de l'industrie des TIC en Algérie. Le constructeur chinois a rappelé sa politique de formation qui a permis à des centaines d’ingénieurs et d’étudiants de bénéficier du savoir-faire et des formations de Huawei en Chine et en Algérie. Il convient de noter qu’en 2017, le chiffre d'affaires a atteint 92 milliards de dollars américains, se classant ainsi au 72e rang du Top 500 mondiaux. Les prévisions de 2018 tablent sur 100 milliards de dollars. Les activités de Huawei ont augmenté de plus de 45% au cours des trois dernières années et la contribution de ses partenaires a été de 76%. Huawei compte plus de 12.000 partenaires mondiaux et plus de 400 partenaires de solutions. À l’heure actuelle, Huawei se concentre sur cinq secteurs principaux : gouvernance, finance, pétrole et gaz, électricité et éducation. Les partenaires communs offrent des solutions complètes pour aider les clients à accélérer la transformation numérique et à générer des avantages économiques.

Mohamed Mendaci