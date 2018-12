Recherche scientifique : 81 nouveaux laboratoires de recherche

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé, ce jeudi, l’ouverture de 81 nouveaux laboratoires de recherche devant contribuer à la promotion de la recherche scientifique et l'amélioration de son rendement.

S’exprimant lors des travaux de la conférence nationale des universités et les travaux de la session annuelle de l’évaluation de la recherche scientifique, tenue au Cercle de l’armée de Béni Messous (Alger), Tahar Hadjar explique que ceci intervient dans le cadre des travaux préparatifs visant l'application des programmes de recherche, conformément à la loi d'orientation sur la recherche scientifique et le développement technologique dont les dispositions ne permettent pas, selon lui, l'existence d'instances non productives. «La fermeture des 72 laboratoires de recherche universitaire improductive et ne répondant pas aux critères et aux normes en la matière a été faite après une opération d’évaluation globale de trois ans», a-t-il justifié.

Le ministre veut faire de la recherche scientifique le fer de lance de l’Université algérienne. A l’occasion de cette conférence, il a exhorté les recteurs, doyens et responsables des établissements d’enseignement supérieur à prendre en compte la nécessité impérieuse de «favoriser» la création d’un environnement «fructueux» pour une recherche scientifique «innovante» et ce, en supervisant les travaux et recherches réalisés au sein des différents labos de recherche, et en déployant davantage d’efforts devant permettre aux doctorants de participer aux travaux de recherche. Evoquant la problématique de surcharge enregistrée dans les classes de master et le fort engouement des étudiants, il explique que cette situation démontre que les établissements ont accueilli la majorité des postulants, contrairement à ce qui a été dit à ce sujet dans les médias, pointant du doigt «des failles dans la plateforme numérique "Progres"». A ce propos, M. Hadjar a relativisé en expliquant que la surcharge ne se pose qu’au début de l’année universitaire, car «plusieurs étudiants abandonnent les études peu après». Il a par ailleurs affirmé que son département œuvre «à généraliser le master à distance», après l’évaluation de cette opération. «Le traitement des dossiers des candidats au master pour l’année universitaire 2018-2019 a été effectué au sein des établissements d’accueil. La plateforme numérique intégrée Progres n’a servi que pour recevoir les inscriptions préliminaires en ligne», a-t-il précisé. Dans ce contexte, le ministre de l’Enseignement supérieur a révélé que l’université a reçu pour cette année 204.800 étudiants en master, répartis sur 3.730 spécialités, ce qui dépasse largement le nombre enregistré l’année passée qui tournait autour de 146.000 étudiants, et indiqué que la tutelle réfléchit du coup à «l’élargissement» des offres de formation professionnelle en doctorat pour «mieux» placer l’université dans son contexte socioéconomique le plus large et ce, à travers des contrats et projets de recherche entre les établissements universitaires et les entreprises économiques. Ainsi, il a appelé les recteurs à «aplanir» les difficultés entravant les doctorants, ayant rempli toutes les conditions fixées par la réglementation en vigueur, de soutenir leurs thèses.

Tahar Kaidi