Installation du groupe parlementaire dâ€™amitiÃ© AlgÃ©rie-Espagne

Le groupe parlementaire d’amitié Algérie-Espagne a été installé, jeudi, à l’APN lors d’une cérémonie présidée par Abdelhamid Si Afif, président de la Commission des affaires étrangères, de la coopération et de la communauté nationale à l’étranger, en présence de l’ambassadeur espagnol, Fernando Moran, du président dudit groupe, Mourad Helis, et du directeur général Europe au ministère des Affaires étrangères, Mohamed Hanache. Si Afif a affirmé que la mise en place de ce groupe contribuera à la « dynamisation » de la diplomatie parlementaire et au « renforcement » de la coopération parlementaire en vue de concrétiser un partenariat stratégique.

« L’importance de l’échange parlementaire n’est plus à démontrer, même s’il n’a pas encore atteint le niveau exceptionnel des relations politiques et économiques qu’entretiennent les deux pays. Je souhaite que ce groupe parlementaire d’amitié contribuera à redynamiser les efforts diplomatiques parlementaires pour hisser la coopération bilatérale à de hauts niveaux », a-t-il souligné, se félicitant de la convergence de vues entre les deux pays sur les questions de paix, de sécurité et de développement, de la lutte contre le terrorisme et le crime organisé.

Rappelant à cette occasion la contribution de l’Espagne au financement du Centre africain d’études et de recherche sur le terrorisme (CAERT), Si Afif a également mis en avant sa disponibilité permanente à coopérer avec l’Union africaine en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme, le crime organisé, la traite des êtres humains et la migration clandestine. Il a fait savoir que l’Espagne était parmi les principaux partenaires économiques et commerciaux de l’Algérie avec un volume d’échanges estimé à plus de 7 milliards de dollars.

Mourad Helis a, pour sa part, mis en avant «la détermination de l’Algérie à développer ses relations avec l’Espagne pour qu’elles soient exemplaires », tandis que l’ambassadeur espagnol s’est félicité de la qualité des relations liant les deux pays. « Nous réitérons l’attachement de l’Espagne à raffermir les liens de fraternité et d’amitié entre les deux pays et à asseoir une complémentarité effective au mieux des deux peuples frères », a-t-il assuré

Sarah A. Benali Cherif