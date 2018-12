China Railway Construction Corporation Limited : Lâ€™apport de la technologie Chinoise

Le groupe China Railway Construction Corporation Limited (CRCC) a célébré, hier, à Alger, le 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques algéro-chinoises. C’est en 2006 que ce groupe s’est installé en Algérie où il s’est vu confier plusieurs projets, tels que le lot centre de l’autoroute Est-Ouest, sur 169 km, les pénétrantes la reliant aux ports de Bejaia et de Ghazaouet ainsi que la construction de

30.000 logements.

CRCC Algérie a recruté et formé nombre d’ingénieurs et de cadres et emploie 17.000 personnes. La responsable communication de l’entreprise, Yuyu Cui, met en exergue le fait que la coopération entre les deux pays compte énormément tant pour CRCC que pour l’ensemble de la Chine. «Notre entreprise est connue pour son sérieux, car plusieurs projets importants ont été livrés avant terme», dit-elle. Le responsable des ressources humaines, Abdelhakim Ramdani, fait part de sa succes story au sein de l’entreprise. «Ayant toujours été très rigoureux, disponible et volontariste, on m’a proposé de travailler au niveau de l’administration. J’ai donc pu bénéficier, pendant un mois, d’une formation dans une université en Chine», a-t-il affirmé. Classée à la 58e place en 2016 dans le palmarès fortune des 500 plus grandes sociétés dans le monde et parmi les trois premières places ces dernières années dans le top des 250 grandes entreprises de construction dans le monde par le magazine Engineering News Record, l’entreprise chinoise réunit à elle seule plus de 300.000 collaborateurs et est présente dans plus de 100 pays.



Sami Kaidi