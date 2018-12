60e anniversaire de lâ€™Ã©tablissement des relations algÃ©ro-chinoises : Le PrÃ©sident Bouteflika rÃ©affirme sa dÃ©termination Ã  raffermir les liens dâ€™amitiÃ© et de coopÃ©ration

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika a adressé un message à son homologue chinois, Xi Jinping, à l’occasion du 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques algéro-chinoises, dans lequel il lui a réitéré sa «ferme» détermination à poursuivre le travail de concert avec lui, pour le raffermissement des liens historiques d’amitié et de coopération entre les deux pays.

«Il m’est agréable, au moment où l’Algérie et la République populaire de Chine célèbrent le 60e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques, de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens et en mon nom personnel, mes félicitations les plus chaleureuses, accompagnées de mes vœux les meilleurs de santé et de réussite, ainsi que davantage de progrès et de prospérité au peuple chinois ami», a écrit le Chef de l’Etat dans son message.

En cette occasion, le Président Bouteflika a relevé que «la célébration de cet important évènement historique, lourd de sens et de symboles, intervient au moment où nos relations bilatérales connaissent une évolution soutenue dans tous les domaines, dans un climat empreint de confiance mutuelle, de solidarité effective et de concertation régulière, sur l’ensemble des questions régionales et internationales d’intérêt commun».

A cet égard, poursuit le Président, «je salue les efforts consentis avec dévouement et abnégation de part et d’autre, tout au long des six dernières décennies, à la faveur de la continuité et du raffermissement des liens historiques entre nos deux pays et nos deux peuples amis». «Notre coopération bilatérale a connu, à la lumière du partenariat stratégique global mis sur pied depuis 2014 entre nos deux pays, un développement accéléré dans l’ensemble des institutions et secteurs, ouvrant ainsi la voie au lancement d’une nouvelle dynamique pour la découverte et l’exploitation de davantage d’opportunités offertes et de couvrir de nouveaux domaines de coopération, et ce, grâce aux atouts humains, scientifiques et matériels que recèlent nos deux pays», a souligné le Président de la République.

Le Chef de l’Etat a, par ailleurs, relevé que «l’adhésion de l’Algérie à l’initiative ‘‘La ceinture et la route’’ s’inscrit dans la poursuite et en soutien aux efforts déployés. Elle se veut également une affirmation du rôle dynamique que jouent nos deux pays dans les échanges de coopération entre les peuples, l’instauration de la paix, la sauvegarde de la sécurité et la réalisation des objectifs du projet ‘‘le vivre ensemble en paix’’ initié par l’Algérie, un projet qui se croise, de par ses principes et visées, avec la notion de ‘‘la communauté de destin pour l’humanité’’ que vous avez lancée». «Tandis que nous célébrons ce soixantième anniversaire, je tiens à vous réitérer ma ferme détermination à poursuivre le travail, de concert avec vous, en vue de raffermir les liens d’amitié, de solidarité et de coopération historiques et stratégiques globales qu’entretiennent nos deux pays. De même que je vous réaffirme mon vif attachement à développer ces relations et à les hisser aux plus hauts niveaux, au mieux des aspirations de nos deux peuples à davantage d’épanouissement et d’essor», a conclu le chef de l’Etat.