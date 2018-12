Grand angle : Nâ€™est-il pas Trop tard ?

lUn demi-mandat après, le président américain arrive encore à surprendre ses propres soutiens au sein de l’administration et ses nombreux alliés étrangers par l’annonce de décisions qui prennent tout ce beau monde de court. Alors que rien ne le laissait présager, le président américain a annoncé le retrait des troupes américaines de la Syrie et un retrait important des soldats présents en l’Afghanistan. Deux décisions qui semblaient peu probables lorsqu’on connaît le degré d’implication des Américains dans ces deux conflits. En Afghanistan, à titre d’exemple, les forces américaines sont présentes depuis 17 ans ! Et en Syrie, elles sont à la tête d’une coalition internationale dont l’objectif est de combattre Daech. Il est vrai qu’en avril dernier, le président américain avait annoncé sa volonté de quitter ce pays en guerre depuis plus de sept ans, mais son ministre de la Défense avec le soutien d'autres conseillers de la Maison-Blanche, pensait l’avoir convaincu de rester encore un peu. Du moins tant qu'il y aurait des terroristes en Syrie. Plus encore ces deux décisions sont tombées alors que des pourparlers de paix en Afghanistan sont en cours et que des experts ne cessent de mettre en garde contre les capacités de régénération de l’organisation terroriste. Mais de cela Donald Trump semble n’en avoir cure. «Il est temps que d'autres se battent enfin», a-t-il lancé sur Twitter, estimant que l'Amérique n'avait «RIEN» obtenu d'autre que la perte de vies précieuses et de milliers de milliards de dollars, et invitant «la Russie, l'Iran, la Syrie et beaucoup d'autres» à prendre le relais contre Daech — dont il avait clamé la veille la défaite. Pourtant, affirment des observateurs avertis, «les deux décisions de M. Trump sur la Syrie et l'Afghanistan sont susceptibles d'avoir des conséquences géopolitiques majeures dans les régions concernées». Au plan interne elles ont poussé le patron du Pentagone à remettre sa démission. Coupant court aux nombreuses appréhensions suscités par l’annonce de ses décisions, le président américain martèlera que les Etats-Unis n'avaient pas vocation à être le «gendarme du Moyen-Orient». Sauf que peut-être ce désengagement voulu par le 45e président US survient un peu trop tard. Il est en effet difficile d’oublier le rôle des Etats-Unis dans cette région du monde. C’est pourquoi avant d’envisager de s’en laver les mains, ils se doivent de remettre de l’ordre dans le désordre qu’ils n’ont eu de cesse de créer au prétexte qu’ils sont les garants de l’ordre mondial. A commencer par le règlement du conflit palestino-israélien qui dure encore, juste parce que l’administration américaine est l’alliée indéfectible de Tel-Aviv.

N. Kerraz