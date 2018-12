Crime bestial de deux touristes scandinaves au Maroc : consternation

Un avion transportant les corps des deux randonneuses scandinaves assassinées dans le sud du Maroc a décollé hier à destination de Copenhague, au Danemark, ont rapporté des médias, citant une source policière. L'avion à bord duquel se trouvaient les corps de la Danoise, Louisa Vesterager Jespersen, et de la Norvégienne, Maren Ueland, a quitté l'aéroport de Casablanca vers 12h15 (11h15 GMT), a précisé la même source. Les services de renseignement danois (PET) ont indiqué avoir authentifié une vidéo montrant le meurtre de l'une des deux jeunes victimes. La vidéo d'une extrême violence a été relayée sur les réseaux sociaux, montrant l'un des meurtriers prononcer plusieurs fois les mots «revanche». Le procureur a en outre confirmé jeudi soir l'authenticité d'une autre vidéo montrant cette fois quatre hommes, présentés comme les suspects du meurtre, en train de prêter allégeance à «Abou Bakr al-Baghdadi», chef du groupe terroriste autoproclamé «Etat islamique» (EI/Daech). Lors d'un point de presse, jeudi, le porte-parole du gouvernement, Mustapha Khalfi, a dénoncé un acte «terroriste». Les corps des deux jeunes randonneuses avaient été découverts lundi sur un site isolé dans le Haut-Atlas.



Neuf nouvelles arrestations



Neuf personnes ont été arrêtées jeudi et vendredi dans plusieurs villes du Maroc pour leurs liens présumés avec l'assassinat de deux touristes scandinaves dans le sud du Maroc, a annoncé vendredi l'unité antiterroriste de la police marocaine. Les mis en cause ont été interpellés pour leurs «liens présumés avec les auteurs de l'acte terroriste» ayant coûté la vie à Louisa Vesterager Jespersen, une étudiante danoise de 24 ans, et Maren Ueland, une Norvégienne de 28 ans, selon un communiqué du Bureau central d'investigations judiciaires (BCIJ). Les perquisitions, menées à Marrakech (centre), Essaouira, Sidi Bennour et Chtouka-Aït Baha (ouest), et Tanger (nord), ont permis la saisie de «plusieurs équipements électroniques, d'un fusil de chasse, d'armes blanches (...) d'un uniforme militaire et de matériaux susceptibles d'être utilisés dans la fabrication d'explosifs», a ajouté le BCIJ. Au total, treize personnes ont été arrêtées depuis lundi au Maroc pour leurs liens présumés avec l'assassinat des deux touristes. Les quatre suspects directs du meurtre ont été interpellés entre lundi et jeudi à Marrakech. Les neuf personnes arrêtées vendredi sont soupçonnées d'avoir été en lien avec eux.

Les corps des deux touristes ont été découverts lundi sur un site où elles avaient planté la tente pour la nuit, à deux heures de marche du village d'Imlil, sur le chemin du mont Toubkal. L'une des deux a été «décapitée», ont rapporté des médias marocains, citant une source proche du dossier. Leurs corps portaient des «traces de violence à l'arme blanche sur le cou», ont ajouté les mêmes sources s'appuyant sur un communiqué des autorités marocaines.

Le Premier ministre danois, Lars Løkke Rasmussen a dénoncé, depuis Copenhague, «un crime bestial», alors que la Première ministre norvégienne, Erna Solberg, a condamné une «attaque brutale et dénuée de sens sur des innocents». Le double assassinat a ébranlé les populations marocaines, notamment celles du village d'Imlil, inquiet d'une possible désaffection des touristes étrangers pour la région du Haut-Atlas. Cette affaire a semé la consternation dans cette localité et bien d'autres régions marocaines, s'inquiétant de la recrudescence de ces affaires d'assassinats qui auront un impact direct sur le secteur touristique, alors que le pays est secoué par une grave crise économique. Des touristes étrangers se disent d'ailleurs sous le choc suite à l'annonce de la découverte des corps de jeunes Scandinaves décapités «sauvagement» dans cette région montagneuse. «C'est vraiment triste, surtout que je sais que ce sont deux femmes», a affirmé une touriste néo-zélandaise de 26 ans venue pour passer ces vacances au Maroc, affirmant ne pas se «sentir en sécurité» et envisage de rentrer plus tôt que prévu chez elle.

La police marocaine a annoncé, jeudi, avoir arrêté trois suspects «originaires» de Marrakech, ayant des «antécédents judiciaires liés à des actes terroristes». Au total quatre hommes ont été arrêtés à Marrakech depuis la découverte des corps des deux touristes norvégienne et danoise. Le premier suspect appartenant à «un groupe extrémiste» avait été interpellé lundi, avant que les trois autres ne soient appréhendés jeudi matin après diffusion d'un avis de recherche, a indiqué la police.



