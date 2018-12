Syrie : Trump retire ses troupes

Le président américain, Donald Trump, a ordonné mercredi dernier le retrait des troupes américaines stationnées en Syrie, estimant avoir vaincu le groupe Daesh, une décision qui a provoqué la stupeur et une levée de boucliers dans son propre camp.

Cette annonce surprise, qui transforme en profondeur le rapport de force en Syrie, où la Russie est à la manœuvre, a été faite dans une certaine confusion, renforçant l'image d'un président isolé sur ce dossier au sein de son administration. Quelque 2.000 soldats américains sont actuellement déployés dans le nord de la Syrie, essentiellement des forces spéciales présentes pour combattre le groupe Etat islamique et entraîner les forces locales dans les zones reprises aux terroristes. Ces derniers mois, de hauts responsables militaires américains ont multiplié les mises en garde contre un retrait précipité qui laisserait la voie libre en Syrie à la Russie, et surtout l'Iran, véritable bête noire de l'administration Trump. «Nous avons gagné contre le groupe EI, il est temps de rentrer», a lancé le locataire de la Maison-Blanche dans une courte vidéo postée sur son compte Twitter. «Nos garçons, nos jeunes femmes, nos hommes, ils rentrent tous, et ils rentrent tous maintenant». «C'est un retrait total» qui interviendra aussi rapidement que possible, a indiqué un responsable américain sous couvert d'anonymat. Aucune information n'a été communiquée concernant l'impact de cette décision sur la campagne de frappes aériennes menées en Syrie depuis fin 2014.



Dommages collatéraux



Donald Trump n’a jamais caché sa désapprobation vis-à-vis de l’engagement militaire US dans certains région du monde martelant que Washington n’est pas le gendarme du monde, ni au Proche-Orient ni ailleurs. Sur les estrades de sa campagne électorale il a estimé que l'engagement des Etats-Unis au Moyen-Orient coûte des milliards de dollars qui seraient mieux dépensés au profit du contribuable américain, et qu'il faut laisser d'autres acteurs, notamment les pays de la région, faire le travail sur place, comme c’est le cas au Yémen. Mais plusieurs membres de son administration ont exprimé leur net désaccord sur ce dossier sensible. Pourtant rien ne laissait entrevoir une telle décision. L’annonce du président américain a pris tout le monde de court et a provoqué des dommages collatéraux y compris dans sa propre administration et dans son propre camp. Ainsi, le secrétaire américain à la Défense, James Mattis, a présenté sa démission et quittera ses fonctions fin février. Le chef de la Maison-Blanche a déclaré que le successeur de James Mattis, sera nommé prochainement. A plusieurs reprises, M. Jim Mattis a mis en garde contre un départ précipité de Syrie, évoquant le risque de «laisser un vide qui puisse être exploité par Damas ou ses soutiens». Selon des observateurs, le départ du chef du Pentagone n’est que le début d’une série de jets d’éponges qui risque de mettre encore un peu plus à mal la position du locataire du bureau ovale déjà malmené par une myriade d’affaires et de démêlés, notamment sur la question de l’ingérence russe dans les élections américaines. Dans une critique à peine voilée au président Trump, M. Mattis a laissé entendre que la décision du retrait aurait des incidences sur les relations futures de Washington avec l’ensemble de ses alliés. Ce retrait est perçu aussi par le Pentagone comme «une trahison envers les Kurdes qui ont combattu aux côtés des forces américaines». Pourtant rien ne laissait entrevoir une telle démarche. La semaine dernière encore, l'émissaire des Etats-Unis pour la coalition internationale antiterroriste Brett McGurk assurait que les Américains avaient vocation à rester encore pendant un bon moment en Syrie. «Même si la fin du califat en tant que territoire est maintenant clairement à portée de main, la fin de l'EI prendra beaucoup plus longtemps», avait-il dit devant la presse à Washington, car «il y a des cellules clandestines» et «personne n'est naïf au point de dire qu'elles vont disparaître» du jour au lendemain.

Dans le camp républicain, nombre d'élus ont vivement regretté cet arbitrage soudain du 45e président des Etats-Unis. «Les généraux du président n'ont pas la moindre idée d'où est venue cette décision», a souligné le sénateur conservateur Ben Sasse dans un communiqué cinglant. Pour son collègue Marco Rubio, cette décision, prise en dépit de mises en garde «quasi-unanimes» de la part des militaires, est tout simplement une erreur «qui hantera l'Amérique pendant des années».

M. T.

Poutine : «La décision de Trump est juste»



Le président russe, Vladimir Poutine, a jugé jeudi dernier que la décision du président américain Donald Trump, de retirer les troupes américaines de Syrie, était «juste». S'exprimant lors de sa conférence de presse annuelle, Vladimir Poutine s'est félicité également de l'annonce mercredi par le président américain d'une «victoire» contre le groupe terroriste autoproclamé Etat islamique (EI/Daech). «Le fait que les Etats-Unis ont décidé de retirer leurs troupes est juste», a-t-il affirmé, ajoutant cependant que Moscou ne voyait pas encore les «signes» de ce retrait annoncé mercredi par Washington. «Je suis d'accord avec Trump», a déclaré M. Poutine. «Nous avons porté des coups sérieux à l'EI en Syrie», a-t-il poursuivi. Selon M. Poutine, le risque persiste toutefois d'un «débordement» des éléments de l'EI dans «d'autres pays». De son côté, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a estimé que la décision du retrait des troupes américaines de la Syrie donnait l’espoir d’un règlement politique du conflit dans le pays. «De cette décision peut naître une histoire très importante, c'est une véritable et réelle perspective pour le règlement politique», a-t-elle indiqué sur l'antenne de la télévision russe, en soulignant que «cette décision prise par les Etats-Unis donnait l'espoir d'améliorer la situation dans la ville syrienne d'Al-Tanf». «Cela donne l'espoir que la situation dans ce point sur la carte de Syrie se développe selon le même scénario qu'Alep et plusieurs autres villes et localités syriennes, qui reprennent une vie pacifique», a expliqué la diplomate russe.»Alors que les Américains s'y trouvaient, il n'y avait pas un tel espoir», a-t-elle dit. En décembre 2017, Vladimir Poutine avait lui aussi annoncé le retrait de Syrie de la majeure partie des troupes russes, présentes dans le pays depuis septembre 2015 pour soutenir le gouvernement syrien dans la lutte contre les groupes terroristes. Les opérations russes ont toutefois continué fin novembre, Moscou a notamment annoncé avoir bombardé des positions «terroristes» dans l'enclave d'Idleb, le dernier grand bastion rebelle en Syrie. La mise en place d'une «zone démilitarisée» à Idleb avait fait l'objet d'un accord le 17 septembre entre Moscou et Ankara. R. I.