Plus de 40.000 logements distribuÃ©s en dÃ©cembre : Rigueur dans le suivi des projets

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, a présidé jeudi dernier, à Jijel, la cérémonie d'attribution de 1.938 logements de diverses formules. Ce quota se compose de 340 logements publics locatifs, 100 logements promotionnels aidés, 116 Cnep-immo, 782 aides au logement rural, 150 aides à la requalification et 450 pré-affectations, a indiqué le ministre dans son allocution. Inscrite dans le cadre des opérations mensuelles de distribution du logement en exécution du programme du Président de la République Abdelaziz Bouteflika, cette opération de distribution tenue à la salle des conférences de la cité administrative fait partie de plus de 40.000 logements distribués en décembre à l’échelle nationale, a assuré le ministre. Soulignant l’intérêt accordé par son département à la qualité en plus de la quantité, M. Temmar a préconisé la rigueur dans le suivi des projets de logements et mis l’accent sur le travail en cours de réaliser des ensembles résidentiels «intégrés» disposant des structures et commodités nécessaires y compris des espaces verts. Au cours de sa visite de deux jours à Jijel, le ministre a fait état de l’octroi d’un programme supplémentaire de 1.400 aides au logement rural pour cette wilaya côtière au relief montagneux et 500 logements promotionnels aidés. M. Temmar a recommandé de réaliser les logements ruraux en forme d’ensembles groupés, comme cela a été fait à Mostaganem. Il a indiqué en outre qu’un montant de 600 millions DA a été mobilisé pour les travaux d’aménagement extérieur des projets de logements terminés outre les 100 millions DA dont la décision d’octroi a été prise jeudi matin pour l’opération d’amélioration urbaine de la cité Ihrathen, véritable façade orientale de la ville de Jijel. Le ministre a eu à s’entretenir et écouter les préoccupations des souscripteurs des 1.200 logements AADL à Mezghitane, Ouest de la ville de Jijel, et a indiqué que les besoins des 7.761 souscripteurs AADL dans la wilaya de Jijel «seront totalement couverts». «Chaque souscripteur ayant versé la première tranche aura son logement», a affirmé le ministre, assurant que les projets AADL qui seront lancés en 2019 seront réalisés à un rythme «soutenu» conformément au calendrier établi et «avec un suivi continu rapproché».



Des espaces verts sur les nouveaux sites



Le ministre a particulièrement mis l'accent sur la création des espaces verts sur les nouveaux sites ainsi que sur l’importance de la diffusion de la culture de préservation de l’environnement, notamment parmi les enfants et les jeunes à travers leur association aux actions de reboisement. M. Temmar a appelé à parachever «avant la fin du 3e trimestre 2019» des travaux de réalisation des 2.000 logements en location-vente (AADL). Selon les instructions du ministre, les projets de 400 unités pour chacune des deux communes de Tahir et El Aouana doivent être livrées en «avril prochain», celui de 800 unités dans la ville de Jijel «en juillet 2019» et celui des 400 autres unités également retenues dans la commune de Jijel en «septembre 2019». Lors de la pose de la première pierre du projet de 1.100 logements AADL dans la région de Chadia dans la commune de Kaous à réaliser en 28 mois, le ministre a insisté sur la réception des projets de logements de location-vente lancés dans «les proches délais et conformément au calendrier national établi». Le ministre a également lancé les travaux d’un autre projet programmé en 27 mois de réalisation de 1.200 logements AADL au point kilométrique 5 dans la commune de Jijel. Il a exhorté à l’occasion les responsables de ces projets à «communiquer avec les souscripteurs, à les entendre et répondre à leurs préoccupations et leur apporter toutes les explications nécessaires à travers des rencontres régulières». M. Temmar a assuré que la wilaya de Jijel a bénéficié d’un lot supplémentaire de 1.991 logements AADL pour répondre à la demande sur cette formule affirmant que leurs travaux débuteront l’année prochaine à «un rythme rapide contrairement aux précédents projets ayant accusé du retard notable». Le ministre a inspecté à Kaous le projet de 100 logements publics locatifs (LPL) en voie d’être réceptionné et lui a donné le nom du chahid Boudréa Saïd avant de présider une cérémonie symbolique de remise de clé à une famille bénéficiaire. Sur site, le ministre a exprimé sa satisfaction du travail accompli par les entreprises de réalisation locales, notamment de jeunes, appelant à les encourager et leur confier de nouveaux projets pour leur permettre de s’élargir et employer plus de main-d’œuvre. Au chef-lieu de wilaya, le ministre a inauguré le siège de la direction des équipements publics et de la direction de l’habitat et a inspecté le chantier de 214 logements promotionnels aidés à l’Est de la ville dont la réception est prévue en «mars prochain». Il a appelé à réserver les locaux de ces ensembles résidentiels aux structures administratives afin de rapprocher l’administration du citoyen et remettre le reste des locaux aux jeunes.

Attribution demain de 1.600 unités à Oran



Les services de la wilaya d’Oran entameront, demain, l’attribution de 1.600 logements publics locatifs à des habitants du bidonville de la localité de Sidi Bachir, situé dans la commune de Bir El Djir à l’est d’Oran, a annoncé jeudi dernier le wali, Mouloud Cherifi. Abordant le programme du secteur de l’habitat dans la wilaya d’Oran pour cette année, qui tire à sa fin, Mouloud Cherifi a souligné que le quota d’habitat, qui sera distribué dimanche, s’inscrit dans le cadre de la résorption de l’habitat précaire (RHP). Le wali a indiqué que les mesures nécessaires ont été prises pour la réussite du relogement des familles concernées dans de nouveaux appartements construits dernièrement dans les régions de la wilaya, soulignant que cette opération permettra la récupération de 22 hectares après la résorption de l'habitat précaire.

Cette assiette foncière de Sidi Bachir sera exploitée pour un projet de réalisation de 2.000 logements dont a bénéficié la wilaya, lors de la visite effectuée dernièrement par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, de même qu'un programme supplémentaire de 500 logements publics locatifs (LPL), a-t-il fait savoir, annonçant l'attribution avant la fin de l’année en cours de 4.100 logements AADL, soulignant que 2018 est l'année de l’habitat par excellence, qui sera achevée avec la distribution en tout de plus de 20.000 logements dont plus de 7.000 de type AADL. Oran a bénéficié d’un programme de 37.000 logements AADL pour 38.000 souscripteurs qui feront l'objet d'enquête dans le cadre du fichier national du logement.

La wilaya d’Oran envisage de distribuer plus de 20.000 logements au courant de l’année prochaine dont 10.000 logements AADL, 8.000 LPL, a ajouté le wali, rappelant que la wilaya est bénéficiaire durant ces deux décennies de 172.000 logements de différents programmes dont 100.000 distribués.