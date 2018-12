JournÃ©e de la police arabe : Le haut niveau atteint par la police algÃ©rienne saluÃ©

«Le Président de la République a scellé les fondements d’une Algérie forte et moderne», a assuré le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, M. Noureddine Bedoui, jeudi dernier à Alger. Dans son allocution à l’occasion de la célébration de la journée de la Police arabe à l’Ecole supérieure de Police Ali-Tounsi, il a aussi mis l’accent sur les multiples acquis consacrés par ce corps de sécurité ayant connu des progrès très significatifs dans le cadre de la politique de consolidation de l’édifice institutionnel initié par le Président Bouteflika.

Des progrès obtenus grâce aux «sacrifices consentis aussi par les femmes et les hommes de la police algérienne, en s’appuyant sur le professionnalisme, le savoir et la science», dira M. Bedoui à l’ouverture de la cérémonie commémorative en présence du directeur général de la Sûreté nationale, le colonel Mustapha El-Habiri, de membres du gouvernement et de hauts responsables de l'Etat.

Tout en saluant le haut niveau atteint par l’institution, il a aussi tenu à mettre en valeur son rôle dans le renforcement de la sécurité et de la stabilité. La célébration de la journée de la Police arabe traduit, a indiqué M. Bedoui, la «forte détermination de l’Algérie à continuer à avancer à pas sûrs et sur le droit chemin vers la consolidation de son édifice institutionnel sur lequel veille le Président de la République». «Une Algérie forte et moderne, une Algérie qui puise sa force et s’inspire de la génération de Novembre et des valeurs de citoyenneté, de tolérance et de réconciliation», a-t-il insisté. Il a tenu, dans ce cadre, à rendre un vibrant hommage à la vision judicieuse du Président de la République ayant permis la concrétisation des principes de la concorde civile et de la Réconciliation nationale.

Des principes hissés, aujourd’hui, en modèles réussis en termes de promotion de la paix et la stabilité, reconnus en tant que tels au double plan international et régional et très particulièrement dans le monde arabe. C’est d’ailleurs dans ce cadre que s’inscrit la célébration de la journée de la Police arabe qui reflète l’esprit de solidarité entre les peuples et les systèmes des pays arabes qui veillent soigneusement à servir le citoyen et à protéger ses biens.

Dans cette optique, il a exhorté les organes de police arabe à «l’activation des mécanismes de coopération et à l'intensification des efforts pour l’échange des informations afin de resserrer davantage l’étau autour des foyers du crime transnational et de vaincre le terrorisme». L’Algérie, de par son capital expérience acquis sur le terrain de la lutte contre ces fléaux destructeurs «demeure un havre de paix et de sécurité, fidèle à ses principes en faveur de l’unité arabe et au service de l’humanité tout entière», a-t-il soutenu. «L’Algérie continuera à militer pour la solidarité de tous dans un cadre panarabe solide et à œuvrer pour le règlement des différends entre frères, notamment lorsqu’il s’agit de tentatives visant à déstabiliser les sociétés, et ce, dans le respect de la souveraineté des Etats et sans s’ingérer dans leurs affaires internes», a-t-il assuré.



L’appui du gouvernement à la DGSN réitéré



Sur un autre volet, M. Bedoui à réitéré l’appui du gouvernement à la police algérienne et son accompagnement dans le processus de réalisation des objectifs fixés par de judicieux plans opérationnels visant à développer ses capacités matérielles et humaines pour être à la hauteur des défis et pouvoir lutter, avec force et efficacité, contre toutes les formes de criminalité». Les différentes et multiples mutations caractérisant la scène internationale soulignent, selon M. Bédoui, l’exigence d’une conjugaison des efforts de tous les corps de police, toutes spécialités confondues.

Se félicitant autant de l’élargissement de l’action de la DGSN que de son ouverture sur l’environnement extérieur et sur tous les acteurs de la société ainsi que la création d’espaces de partenariat pratique, il a également rappelé que ce corps de sécurité a réussi «à imprimer sa présence à l’échelle internationale, à travers la formulation d’approches et de visions sécuritaires différentes, qui ont trouvé un écho favorable, reconnu par tous, vu l'objectivité de leur approche et la richesse de leurs contenus. Il a rappelé à cet effet le choix de l'Algérie par les responsables de polices africaines pour assumer la gestion des Affaires de l'organisation de coopération policière Afripol, que «l’Algérie a l’honneur d'abriter sous le patronage du Président de la République».

L’importance d'œuvrer pour la promotion et le renforcement de la coopération sécuritaire arabe, à même de faire face aux développements et évolutions enregistrés aux plans arabe et international, a été, également, mise en relief par le Secrétaire général du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur, Mohamed Ben Ali Koumane. Dans son message adressé aux participants, il a affirmé que «la tenue du premier Congrès des Chefs de Police et de Sécurité arabes, il y a 46 ans, a été un évènement phare dans l'histoire de l'action commune grâce à l'unification de la volonté des décideurs de la sécurité arabe et la concordance de leurs visions de la consécration de la sécurité et la stabilité dans la nation arabe». M. Koumane s'est félicité de la mise en place, par le CMAI, d'un «modèle arabe de prévision des risques sécuritaires et d'une stratégie régionale arabe de lutte antiterroriste au cours de cette année, parallèlement à la constitution d'un groupe de travail pour l'évaluation de la menace terroriste».

La célébration de cette Journée a été en outre l’occasion pour la DGSN d’honorer ses retraités avec des remises de logements, en plus de distinctions aux athlètes participant aux différentes compétitions régionales et internationales durant l'année 2018.

Karim Aoudia