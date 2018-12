victimes du terrorisme : renouer avec la paix

La présidente de l'Organisation nationale des victimes du terrorisme et leurs ayants-droit (ONVT) Rabha Tounsi a été réélue, jeudi à Alger, à la tête de l'organisation pour un nouveau mandat de cinq ans lors des travaux du congrès extraordinaire. Mme Tounsi a rappelé que sans la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, l'Algérie n'aurait pu renouer avec la paix et la stabilité et sortir «des ténèbres de la Fitna, des tueries et du sous-développement». Plaidant pour la défense des réalisations et acquis obtenus par les familles victimes du terrorisme grâce à la politique «judicieuse» du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika. L'ONVT a appelé le Président Bouteflika à «répondre favorablement à l'appel des Algériens et Algériennes de poursuivre sa mission à la tête de l'Etat et continuer ses efforts de construction et développement».

Dans une message lu par le délégué de la wilaya de Tébessa, Hamida Noureddine, l'ONVT a renouvelé son serment de fidélité au Président de la République, affirmant que ses adhérant demeureront «des soldats derrière lui dans la bataille de construction et d'édification», saluant le rôle qu'il a joué pour le recouvrement de la paix et de la stabilité dans le pays.



Commémoration du 20e anniversaire de la mort du moudjahid Meliani Menaouer



L’association Alim des anciens élèves du lycée Djamel-eddine El Afghani de la Mascara a commémoré le 20e anniversaire de la mort du moudjahid et diplomate Meliani Menaouer.

L’ex-ministre et président de l’association des anciens du ministère de l’Armement et des Liaisons générales (MALG), Dahou Ould Kablia a évoqué, lors d’une journée d’étude organisée en collaboration avec l’association Machaal Chahid et l’association des ex-ministres du MALG pendant la guerre de libération, les qualités du moudjahid né en 1937 à Mascara et qui a rejoint les rangs de l’ALN en 1956.

M Ould Kablia a souligné que les facultés intellectuelles et le sens d’organisation du regretté lui ont d'être désigné en 1958 par le défunt Abdehafidh Boussouf comme vice-directeur de la communication au MALG puis directeur général chargé des liaisons entre toutes les structures locales de la révolution, le MALG et le GPRA.

Le président de l’association des diplomates algériens retraités, Mohamed Boudahri a mis en exergue les compétences du moudjahid en sa qualité d'inspecteur, de ministre délégué au ministère des Affaires étrangères, de consul en France et en Suisse ou ambassadeur au Congo.

Le colonel retraité Hocine Senoussi, vice-président de l’association des anciens moudjahidine du MALG a souligné que cette journée est «une contribution à l’écriture de l’histoire.