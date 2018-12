M. Ouyahia inaugure la Foire de la production nationale : Accompagner les entreprises Ã  lâ€™export

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, s'est félicité, jeudi dernier, du lancement de plusieurs opérateurs dans les activités

d'exportation, considérant que l'export était devenu «une culture» chez l'entrepreneur aussi bien public que privé.

Inaugurant la 27e édition de la Foire de la production algérienne (FPA) placée sous le slogan «Réussir les exportations pour une croissance économique durable», M. Ouyahia a insisté également sur l’amélioration du taux d’intégration.

Pour l’accompagnement de cette dynamique du marché local, il relève la disposition du gouvernement à traiter tous les obstacles, notamment d’ordre fiscal et douanier, entravant l'exportation des produits des opérateurs nationaux. M. Ouyahia sollicite les banques à mieux accompagner les entreprises, saluant l'initiative de la Banque extérieure d'Algérie (BEA) portant ouverture des filiales en France en 2019. Compte tenu de sa qualité, le produit algérien peut être compétitif au niveau des marchés extérieurs, a indiqué M. Ouyahia, lors de sa tournée dans différents stands.

Il a mis l’accent sur l’importance des secteurs, comme l’agriculture, dans la diversification économique. Des instructions sont données aux agriculteurs pour l'adoption du système de coopératives privées. L’objectif est double. D’une part, renforcer l'exportation de légumes et fruits ; et de l’autre, collaborer avec les opérateurs activant dans l'agroalimentaire. S’agissant des céréales, viandes et lait, M. Ouyahia a recommandé de donner un coup de collier pour satisfaire la demande nationale.

A l’adresse d’un fabricant de pâtes, il a tenu ce propos : «Un pays voisin s'est approprié le couscous. Je vous appelle à prouver le contraire», ajoutant que les projets industriels installés dans les wilayas frontalières peuvent être le fer de lance pour accéder aux marchés des pays voisins. Pour le volet industriel, le Premier ministre, au stand de l’industrie militaire, relève la nécessité de s'ouvrir sur le marché civil pour couvrir les besoins enregistrés dans les différents secteurs, à l'instar des travaux publics et les collectivités locales, notamment le transport scolaire. Un des responsables de l’Office national des substances explosives a souligné, dans sa présentation, la production et la commercialisation d’explosifs à usage civil, utilisés dans les infrastructures de base, tels les tunnels et barrages. Quant à l’industrie automobile, M. Ouyahia a indiqué qu’un «dialogue entre opérateurs est nécessaire dans le cadre de la concurrence loyale». Aux responsables de la Société nationale des véhicules industriels (SNVI), le Premier ministre a appelé à atteindre la couverture des besoins du marché national et la limitation de l'importation. «Mon message aux travailleurs, dira le Premier ministre, est de redoubler d'efforts. Nous comptons établir un large partenariat. Personne n'entravera l'avenir du complexe industriel qui est un patrimoine du peuple algérien ou les salaires des travailleurs. Par ailleurs il convient de souligner que cette 27e édition qui se tient jusqu’au 26 du mois courant connaît la participation de plus de 430 entreprises algériennes.

Pour la Société algérienne des foires et exportations (Safex), organisatrice de cette manifestation économique, la Foire de la production algérienne «s'ancre dans l'activité économique nationale et devient un moyen efficace pour mettre en évidence les réelles potentialités des entreprises algériennes». Soulignant l'engagement des pouvoirs publics à encourager les entreprises nationales publiques et privées et d'en faire le moteur de tout développement et de croissance économique, la Safex rappelle que «c'est suite à cette nouvelle stratégie de soutien actif, de promotion et de valorisation des potentialités existantes, décidée dans le cadre de l'exécution du programme du Président de la République, que l'année 2019 sera proclamée année de l'exportation».

Fouad Irnatene



Le développement ne se réalise que grâce à la stabilité

Dans une déclaration à la presse, M. Ouyahia a indiqué que cette manifestation était «une opportunité pour adresser aux entreprises algériennes, publiques et privées, toutes nos félicitations, et une invitation au citoyen algérien à méditer sur le marché national, riche en produits locaux de qualité». Il a assuré, à cet égard, que cette Foire a prouvé que «l'exportation figure aujourd'hui dans la culture l'entrepreneur algérien aussi bien public que privé». C'est avec cette démarche que le «développement du pays interviendra. Le développement ne se réalise pas du jour au lendemain, mais progressivement et grâce à la stabilité, c'est pourquoi nous prions le Tout-Puissant de faire régner cet acquis». Lors de sa visite aux différents stands de la foire, M. Ouyahia a rencontré plusieurs opérateurs parmi ceux qui ont hissé leurs activités exportatrices de façon fulgurante, à l'instar du groupe industriel de ciment «Gica» qui a réussi en 2018 à exporter 270.000 tonnes, et envisage d'atteindre 1,7 million de tonnes en 2019. De même qu'il s'est rendu au stand du Groupe des industries électroniques «Condor» qui a exporté en 2018, en direction de huit pays, environ 52 millions USD, et envisage d'augmenter son chiffre d'affaires à l'exportation à 25% d'ici 2022.