Parti des travailleurs : PrÃ©server lâ€™unitÃ© nationale

La secrétaire générale du Parti des Travailleurs, Louisa Hanoune a affirmé hier que «la seule voie» pour la réalisation d'un consensus politique dans le pays était «l'élection d'une assemblée nationale constituante consacrant la souveraineté du peuple». Evoquant ce qu'elle a qualifié de «doutes» qui pèsent sur le climat politique du pays, elle a expliqué que «l'élection d'une assemblée constituante est la seule voie pour réunir les conditions politiques nécessaires à l'instauration d'une véritable démocratie, la préservation de l'unité nationale et l'édification d'institutions fortes». S'agissant des initiatives lancées par certaines formations politiques, à l'instar de la proposition du parti Tadjamou Amel Al-Djazaïr (TAJ) appelant à la tenue d'une conférence nationale, Mme Hanoune s'est interrogée sur «les objectifs et les missions de cette conférence», affirmant, dans ce cadre, qu'»après obtention de réponses à ces questions, sa formation politique fixera sa position». L'Algérie est «à la croisée des chemins», a-t-elle dit, ajoutant que «rien n'est au-dessus de la pérennité de la Nation comme il est impossible de réaliser un projet d'avenir, sans paix et souveraineté nationales». «Le peuple, avec toutes ses franges, est en mesure de faire face à toutes les manœuvres internes et externes, en vue de préserver le serment des chouhada de la glorieuse Révolution de Libération nationale».