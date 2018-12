El-Islah : Servir lâ€™intÃ©rÃªt du pays

Le président du Mouvement El Islah, Filali Ghouini a affirmé, hier à Blida, que sa formation politique «est disposée à appuyer toute initiative politique servant l'intérêt et la stabilité du pays». Lors d'une conférence avec les cadres et militants du bureau de wilaya du mouvement, tenue à la maison de jeunes d'Ouled Yaïch, M. Ghouini a indiqué que sa formation politique «appuiera toute initiative politique servant l'intérêt suprême du pays et le peuple algérien, sans tenir compte de appartenance politique de la partie appelant à y adhérer». Le même responsable a réitéré la volonté de son parti de continuer à s'acquitter de son devoir national et à assumer pleinement ses missions politiques et constitutionnelles avec responsabilité, tout en maintenant le contact avec les directions locales à travers les wilayas. M. Ghouini a appelé les élus locaux à rester en contact avec leurs homologues au niveau des wilayas et avec les membres de l'Assemblée populaire nationale (APN) de toute appartenance politique et la tenue de rencontres périodiques pour l'examen des préoccupations et des problèmes des citoyens, tout en œuvrant à leur résolution dans le cadre de leurs prérogatives juridiques et constitutionnelles. Evoquant l'élection présidentielle, M. Ghouini a réitéré le soutien du mouvement au Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour briguer un nouveau mandat, car convaincu qu'il est «l'homme idéal et apte à parachever les exigences de la réconciliation nationale en vue de prémunir l'Algérie contre les risques extérieurs qui la guettent». La réconciliation nationale «est la deuxième importante réalisation du peuple algérien, après le referendum d'autodétermination», a-t-il dit, ajoutant que le Président de la République est «le plus qualifié à poursuivre la réalisation du développement local global».