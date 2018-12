Mouvement El-Bina : sÃ©curitÃ© et stabilitÃ©

Le président du mouvement El-Bina, Abdelkader Bengrina a affirmé, hier à Alger, que son parti politique adhérait à tous les efforts visant à préserver les acquis de la sécurité et la stabilité dont jouit l'Algérie, à travers une vision collective et un dialogue participatif». A l'ouverture de la session extraordinaire du conseil consultatif du mouvement El-Bina, M. Bengrina a indiqué que sa formation politique «adhère à tous les efforts visant à préserver et à valoriser les acquis de la paix et de la sécurité, à défendre la souveraineté et à consacrer la démocratie, à travers une vision collective et un dialogue participatif sur l'intérêt national à préserver, pour permettre à l'Algérie d'arriver sereinement à bon port». Le même responsable a renouvelé l'appel de son parti à la promotion de «la conciliation», à travers «un dialogue sérieux pour instaurer la confiance entre les partenaires», soulignant que «le consensus national demeure toujours notre espoir et l'objet d'un appel continu». «L'Algérie connaît une période sensible et de grandes mutations impliquant pour tous, la concertation et l'échange de vues afin de permettre au peuple de dépasser cette période cruciale», a ajouté le même responsable. A cette occasion, M. Bengrina a exhorté la classe politique et l'ensemble des forces nationales à «la coopération et à l'entraide, pour préserver l'intérêt suprême du pays, soulignant que l'Algérie «peut sortir de la crise» et qu'il «est possible d'instaurer un climat propice pour construire notre avenir».