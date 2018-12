Conseil de la nation : Les dossiers socio-Ã©conomiques en tÃªte des prÃ©occupations

Le siège du Conseil de la nation a abrité, jeudi, une séance plénière présidée par M. Abdelkader Bensalah, président de cette institution parlementaire. La séance a été consacrée aux questions orales destinées au ministre des Travaux publics et des Transports, à la ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, au ministre du Tourisme et de l'Artisanat, au ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière et au ministre de la Jeunesse et des Sports.

Maintenance des routes

Une enveloppe de 25 milliards DE DINARS

Le ministre des Travaux publics et des Transports a indiqué que dans le cadre de la loi des finances 2019, une enveloppe financière de 25 milliards DA a été allouée, par l’Etat, à la maintenance des routes et de leurs annexes d'exploitation. M. Abdelghani Zaalane qui répondait à un question posée par le sénateur Belkacem Kara, a en effet souligné que l'Etat accorde un intérêt particulier à la préservation des infrastructures de base du pays, notamment les routes et leurs annexes d'exploitation, en consacrant 25 milliards DA aux travaux de maintenance du réseau routier et de ses annexes d'exploitation, soit, a-t-il précisé, plus de 10 milliards DA par rapport au budget de 2018. Le ministre –et tout en relevant que l'Algérie recèle un réseau routier qui s'étend sur 129.000 km dont 30.000 km de routes nationales– assure que son secteur veille à assurer la maintenance de 10% des routes par an, en vue de préserver les infrastructures et réduire les difficultés financières. Poursuivant ses propos, M. Zaalane soutient que le secteur a atteint un point culminant dans la réalisation des routes, d'où la nécessité «d'inscrire la maintenance en tant que culture pour préserver ces réalisations de toute altération ou dégradation, dues aux facteurs de la nature ou d'usure». Evoquant les maisons cantonnières construites au niveau de plusieurs wilayas, il dira qu’il s’agit, en fait, d’une « section relevant du ministère des Travaux publics et des Transports, connue sous le nom de Service public routier, créé en 2009». Le ministre s’exprimera ensuite au jour des maisons cantonnières hors service à Médéa, notant que «ces maisons qui disposent de matériels, d'engins et d'agents, demeurent souvent vides, ce qui laisse croire qu'elles sont hors service, mais en réalité leurs agents se déplacent pour accomplir leurs différentes missions consistant, notamment en le nettoiement des fosses et des réseaux d'assainissement des routes et la réhabilitation des routes endommagées, suivant un programme quotidien bien défini. La wilaya de Médéa dispose de la plus grande base de maisons cantonnières (22 maisons), au regard des spécificités naturelles et climatiques de cette wilaya et son réseau routier dense. Cette wilaya est une base logistique d'intervention dans les wilayas voisines lors des mauvaises conditions climatiques «, a-t-il mis en relief. En réponse à une autre question posée cette fois par le sénateur Ahmed Bouziane concernant «l'appel lancé par les habitants de la wilaya de Tiaret pour la réalisation d'un échangeur reliant Tiaret à l'autoroute Est-Ouest au sud de Relizane», le ministre affirme que le projet s'inscrit dans le cadre du schéma-directeur des autoroutes de 2030, issu du Plan national d'aménagement du territoire. Ce plan, faut-il le signaler, prévoit la réalisation de 24 pénétrantes reliant les grandes villes à l'autoroute Est-Ouest et l'autoroute des Hauts plateaux, en vue de fluidifier la circulation des personnes et des marchandises, notamment dans le cadre de l'orientation du gouvernement vers l'encouragement des exportations hors hydrocarbures. Treize pénétrantes sur les 24 routes programmées sont en cours de réalisation, tandis que 11 routes restantes sont en phase d'étude. Il faut savoir que le secteur veille à décongestionner la RN 23 au niveau de la wilaya de Tiaret à travers son aménagement et le dédoublement de ses voies. Cela étant dit, la wilaya de Tiaret devrait être raccordée à l'autoroute Est-Ouest via deux axes : le premier est la pénétrante devant la raccorder à l'autoroute Est-Ouest par Khemis Miliana, dont le taux d'avancement des travaux est de 91%, tandis que le deuxième est la pénétrante devant la raccorder à l'autoroute Est-Ouest par Relizane. Une fois finalisées, ces infrastructures devront contribuer au confortement de la place de cette wilaya, considérée comme pôle agricole par excellence et porte du Sud, du côté Ouest du pays. Aussi, le raccordement de la wilaya de Tiaret à l'autoroute des Hauts Plateaux (de Tlemcen vers Tébessa) devrait impulser «une forte dynamique aux échanges commerciaux et économiques, vers Oran et Mostaganem».

S. G.

cabinets et cliniques privées

intégrés dans le réseau national de soins

«Les cabinets médicaux et cliniques privées seront dorénavant intégrés dans le réseau national de soins, une mesure visant à optimiser la prise en charge des malades «. C’est ce qu’a annoncé, jeudi, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.

Le Pr Mokhtar Hasbellaoui a indiqué que cette mesure entre dans le cadre de la nouvelle loi sur la santé qui stiple l’intégration du secteur privé dans la carte nationale des soins et précisé que la stratégie tracée par le ministère repose sur le Dossier électronique du malade (DEM) pour un système sanitaire «intégré» et «cohérent». Il a fait savoir à cette occasion que le secteur privé est soumis aux contrôles rigoureux effectués par les services sanitaires relevant du ministère pour s’assurer des conditions de prise en charge des malades au niveau de ces structures.» Le secteur privé est dans l’obligation de respecter en particulier les conditions d’hygiène contenues dans le cahier des charges», a-t-il expliqué, ajoutant que l'introduction du principe de contrôle et d'évaluation dans la gestion du secteur contribuera à l’amélioration de la qualité des soins prodigués au malade.

Dans le même contexte, Il a fait savoir que le ministère procède actuellement à une inspection et une évaluation globales au niveau national, en vue de mettre à jour le fichier national des cabinets et cliniques privées. «Cette action a pour but d'amener leurs propriétaires ayant ont été titulaires d'agrément avant la promulgation de la nouvelle loi sur la santé, à respecter les nouvelles dispositions énoncées dans le cahier des charges», a insisté le ministre.

Concernant les opérations d'inspection menées par les services compétents en 2017, le Pr Hasbellaoui a dénombré plus de 5.676 opérations contrôle effectuées au niveau des pharmacies, 148 opérations dans des unités d’hémodialyses et 77 visites d’inspection dans des laboratoires d’analyses médicales. Il a, également, évoqué les opérations d’inspection qui ont touché 1.237 cabinets de médecins généralistes, 2.779 autres spécialisés, en plus de quelque 749 opération de contrôles au niveau des cabinets dentaires. «Ces opérations d'inspection ont abouti à 35 décisions de fermeture définitive ou provisoire de ces cabinets, cliniques, laboratoires et pharmacies. Aussi 227 avertissements, 141 mises en demeure et 13 blâmes ont été adressés aux propriétaires de certaines structures de santé relevant du secteur privé», a-t-il confié en indiquant que son département veille en collaboration avec le conseil national de l’ordre des médecins sur le respect de la déontologie médicale, précisant que l’ouverture de nouveau cabinets et clinique médicales est soumis à des conditions bien précises.

Kamélia H.

Tourisme

Améliorer les activités d’hôtellerie et de restauration

Le Gouvernement a approuvé récemment deux nouveaux décrets exécutifs relatifs à l'amélioration de l'activité de l'hôtellerie et de la restauration. L’annonce a été fait, jeudi dernier, par le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, M. Abdelkader Ben Messaoud qui précise également qu’il est prévu prochainement « l’actualisation prochaine des textes régissant les activités des agences de voyages et des guides touristiques «, dans un souci d'adaptation aux développements que connait le secteur en Algérie et aux orientations du Gouvernement pour consolider la décentralisation.

M. Ben Messaoud qui répondait, lors de cette séance, à des questions portant sur « les mesures prises pour la protection des monuments archéologiques et la promotion du tourisme pour un développement durable hors hydrocarbures «, a rappelé dans ce même sillage, le programme tracé pour convaincre les touristes algériens de passer leurs vacances à l'intérieur du pays, appelant à « mettre en œuvre des programmes promotionnels d'envergure, vulgarises les potentialités touristiques disponibles et promouvoir les fêtes locales et manifestations culturelles». Le ministre soulignera, ici, toute l’importance d'encadrer et d'organiser les saisons touristiques, d'encourager les opérateurs à soutenir la dynamique du tourisme intérieur en proposant des tarifs raisonnables, de promouvoir les services et de conclure des partenariats avec les secteurs concernés comme les Transports, la Culture et l'Intérieur et des Collectivités locales afin d'intensifier les efforts consentis pour la promotion du tourisme intérieur.

S’exprimant à propos de la question des «monuments archéologiques et historiques et leur exploitation dans l’activité touristique», le ministre a mis l’accent sur l’impérieuse nécessité, voire l’impératif de «protéger ce patrimoine et de le mettre à profit pour valoriser la destination Algérie». Il affirme aussi que notre pays est « un musée à ciel ouvert recelant des trésors patrimoniaux, matériels et immatériels à très haute valeur et confirmant l'ancrage profond de la civilisation de la société dans l’histoire». L’on apprend d’ailleurs qu’une étude «est en cours» au niveau de son département ministériel en vue de la réhabilitation de pas moins de cinquante monuments touristiques archéologiques. M. Ben Messaoud soutient que «le patrimoine archéologique est l’un des piliers du développement du tourisme en Algérie, d’autant que le tourisme n’est pas seulement une activité de loisirs et de détente, mais aussi un moyen pour faire connaître la culture et les traditions des régions accueillant les touristes». A retenir, le ministère s'attèle actuellement à intégrer l'ensemble des monuments et sites archéologiques et fondements civilisationnels et culturels à tous les pôles touristiques sans exclusive, à garantir les publications en diverses langues et leur distribution à l’intérieur et l’extérieur du pays et à généraliser l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication. Il s’agit par ailleurs de «la valorisation du patrimoine culturel en l'érigeant en composant du produit touristique, l’incitation des voyagistes à intégrer les monuments et sites archéologiques dans les circuits et voyages touristiques, l’organisation d'excursions de découverte au profit des médias nationaux et étrangers et l’établissement de relations de coopération et de partenariat avec le ministère de la Culture», souligne le ministre.

S. G.

environnement et économie circulaire

Des Assises nationales mardi

La ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables a révélé, ce jeudi, la tenue le 25 décembre prochain des Assises nationales sur l’environnement et l’économie circulaire et insisté à ce propos sur l’importance de cette rencontre dans le renforcement des plans et des stratégies mis en place par le gouvernement, notamment en matière de la gestion intégrée des déchets et le développement de l’économie circulaire.

Selon Mme Fatma-Zohra Zerouati, ces assises visent la sensibilisation sur les dangers des déchets en général et les déchets plastiques en particulier, et l’intérêt de leur valorisation pour le développement de l’économie nationale. «La moyenne d’utilisation des sacs en plastique en Algérie a atteint les 180 sacs par personne, soit 5 milliards de sac en plastiques annuellement. C’est énorme», a-t-elle regretté, invitant au passage les producteurs des sacs en plastique de s’orienter vers la production de sacs biodégradables qui ne nuisent pas à l’environnement. Profitant de l’occasion, elle appelle les investisseurs à se lancer dans l’économie verte créatrice de richesse et pourvoyeuses de postes d’emploi et mis l’accent sur la nécessité d’accorder des facilitations aux operateurs économiques algériens qui œuvrent dans le domaine du recyclage des déchets.

La ministre a, au cours de son intervention, évoqué certaines mesures prises en vue de réduire l’impact de ces sachets, citant entre autres, la nouvelle taxe qui impose 40 DA/kg de sacs en plastiques produits localement, instaurée dans le cadre de la loi de finance 2019. «Les nouveaux textes d’applications obligent les producteurs des sacs en plastique de payer des taxes pour prendre en charge la pollution causée par ces derniers», a-t-elle noté non sans rappeler que son département a tracé une stratégie nationale d’élimination des déchets plastiques. «Plus de 10.000 couffins biodégradables en alfa ont été distribués pour inciter les citoyens à changer leur habitude», s’est-elle félicitée. Elle indiquera que pour sensibiliser davantage le grand public sur les effets néfastes du sac en plastique sur l’environnement, une caravane nationale verte a été lancée depuis quelques semaines et ajoutera que cette action vise à mettre fin à l’utilisation des sacs en plastique.

A l’issue de son intervention, Mme Zerouati a souligné l’intérêt d’encourager la production des sacs en papier et plaidé pour le changement des comportements quant l’usage des sacs en plastique qui constituent une véritable menace pour la santé de l’individu et la biodiversité, d’où l’intérêt, selon elle, de prendre au sérieux ce problème. «Ceci nécessite l’implication de tous, le citoyen en premier lieu», a-t-elle conclu.

Kamélia Hadjib

Jeunesse et sports

Investir dans la ressource humaine

« Il est temps d'investir dans la ressource humaines et les jeunes talents qui se sont distingués au cours de ces dernières années dans leur parcours sportif «, a souligné, ce jeudi, le ministre de la Jeunesse et des Sports.

M. Mohamed Hattab a relevé à cet effet l’intérêt d’accompagner ces jeunes talents algériens qui constituent l’avenir du sport algérien et de sa relance et mis l’accent sur la nécessité d’accorder une attention particulière aux compétences sportives qui se sont illustrés dans les compétitions régionales et internationales et obtenu des résultats très encourageants lors des derniers Jeux Africains de la jeunesse d'Alger et Jeux Olympiques de la jeunesse de Buenos Aires (Argentine). «Je suis convaincu que ces jeunes sportifs possèdent de grands potentialités et peuvent briller davantage si l'environnement approprié et l'attention nécessaire leur sont assurés», a-t-il soutenu, soulignant l’importance de conjuguer les efforts de l’ensemble des acteurs intervenant dans le domaine du sport algérien.

Evoquant la situation actuelle du sport algérien en général et le football en particulier, le ministre a exprimé sa satisfaction quant aux résultats réalisés dernièrement par les jeunes sportifs algériens, en les qualifiant «de bon augure et prometteurs pour l’avenir du sport algérien» et fait savoir qu’en 2018, quelque 583 médailles ont été remportées dans différentes disciplines, dont 220 en or et 184 en argent.

Poursuivant ses propos, le ministre de la Jeunesse algérienne a indiqué que la deuxième place arrachée par l’Algérie lors des Jeux Africains de la jeunesse, avec un total de 226 médailles, dont 71 en or ainsi que 5 en argent, démontre le potentiel des sportifs algériens. «Ces résultats historiques confirment, encore une fois, l'efficience du travail de base accompli et la pertinence de la politique adoptée par les pouvoirs publics dans ce secteur sensible», a-t-il noté.

Profitant de l’occasion, il a évoqué les différentes et nombreuses infrastructures sportives réalisées à travers tout le territoire national ainsi que les 13 centres de formation sportive, tout en rappelant «le soutien matériel et financier fourni aux clubs d'élite». «Ceci traduit l'intérêt majeur accordé au secteur de la Jeunesse et des sports par l'Etat qui œuvre, depuis l'indépendance, à asseoir une politique nationale de la Jeunesse et des Sports «, a tenu à préciser M. Hattab, avant d’ajouter que cette politique a donné des résultats probants. Il a, dans le même sillage, indiqué que l’Etat s’attache à réunir les conditions nécessaires visant la promotion de la jeunesse algérienne qui, selon ses termes, demeure l’objectif suprême des pouvoir publics. «L’Etat n'hésitera point d’apporter l'aide et l'assistance nécessaires à la jeunesse pour assurer sa promotion», a-t-il soutenu en concédant au passage, l'existence de certains problèmes et lacunes qui peuvent être surmontés à travers la conjugaison des efforts de tous.

Dans le contexte, M. Hattab, a annoncé l'organisation en janvier prochain d'une rencontre nationale sur la situation générale du sport algérien avec la participation de tous les acteurs concernés, en vue, de présenter une approche sur l'avenir du sport à court et à long terme. Kamélia H.