Industrie automobile : La marque prÃ©mium AUDI assemblÃ©e en AlgÃ©rie

AUDI AG et l'importateur de longue date d'Audi, en l’occurrence Sovac S.P.A, ont ouvert l'assemblage de trois modèles en Algérie. Il s’agit de l'Audi A3 Sportback, la Berline A3 et le tout nouveau SUV Audi Q2. Ces trois modèles seront désormais assemblés à Relizane avec une production initiale de 3.000 voitures.

La ligne de montage a été inaugurée pour la production locale des Audi A3 et Q2, par Peter Will, responsable de la planification et du pilotage des projets de localisation chez AUDI AG, et les responsables de Sovac Production. « Cette entrée dans l’usine multimarques du Groupe est une étape logique sur le marché algérien en croissance», a déclaré Will. « En formant spécifiquement les employés locaux, nous garantissons la qualité Audi et exploitons les synergies avec les autres marques du Groupe en matière de production et de logistique, jetant ainsi les bases d'une croissance continue en Afrique du Nord ». De son côté, Mourad Oulmi, PDG de Sovac Algérie, a déclaré : « Nous sommes très fiers de produire pour la première fois des voitures haut de gamme avec Audi en Algérie, afin de répondre à la demande de nos clients. Je suis particulièrement reconnaissant à Audi, qui travaille depuis des mois pour relancer la marque sur le marché algérien avec Sovac. Après plus de dix ans de partenariat, nous entrons dans une nouvelle ère de coopération. En 2017, Sovac Production a construit une unité de production sur un site de 150 hectares à Relizane. La capacité de production quotidienne a progressivement augmenté pour atteindre environ 200 voitures. Les modèles Volkswagen Golf, Polo, Tiguan, Passat et Caddy, Skoda Octavia, Rapid et Fabia et Seat Ibiza, Leon, Arona et Ateca sont assemblés à l’usine. Pour présenter la nouvelle marque que le groupe Sovac assemble sur sa ligne de montage, l’entreprise a exposé une gamme de produits sortie de l’usine Sovac Production au salon Autowest d’Oran. Cette nouvelle édition a coïncidé chez Sovac avec l’arrivée de la marque Prémium Audi sur la chaîne de montage, se joignant ainsi aux marques Volkswagen, Volkswagen Utilitaire, Skoda et Seat qui sont assemblées depuis 2017 à l’usine de Relizane. Il est utile de préciser que le Groupe Volkswagen propose tous ses modèles « made in bladi » avec la formule crédit bancaire.

Mohamed Mendaci