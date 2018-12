Modernisation de la ligne miniÃ¨re Est : Acquisition prochaine de 20 locomotives et de 1.800 wagons

L’Etat a décidé de réhabiliter la voie ferroviaire minière entre Djebel El Onk (Tébessa) et Annaba via Oued Kéberit (Souk Ahras), le projet a été confié en juin 2015 à une entreprise nationale avec des délais d’exécution fixés entre 2018 et 2019.

Aujourd’hui, ce projet est en voie d’achèvement et la Société nationale des transports ferroviaires va procéder à l’acquisition de 20 locomotives électriques et de 1.800 wagons pour opérer au niveau de cette ligne, qui figure parmi les grands projets du secteur des transports.

En effet, selon Mme Kaoucem Haboub, chef de service du matériel auprès de la SNTF, le cahier des charges relatif aux locomotives électriques est fin prêt et l’appel d’offres concernant ce contrat sera lancé prochainement. Pour ce qui est du cahier des charges relatif aux 1.800 wagons, « il sera fin prêt prochainement pour 300 wagons, dans l’attente de l’élaboration d’un cahier des charges relatif aux 1.500 autres wagons», a précisé Mme Haboub.

La même responsable a révélé qu’une partie de ces wagons sera fournie, de gré à gré, par l’Entreprise nationale de constructions de matériels et équipements ferroviaires (FERROVIAL), tandis que l’acquisition du quota restant le sera via un appel d’offres international, le financement sera effectué par le Fonds national d’investissement.

Pour rappel, le ministre des Travaux publics et des Transports avait annoncé, en octobre dernier, le lancement prochain des travaux de réhabilitation de la ligne ferroviaire dans l’Est du pays, reliant le port d’Annaba à la mine de Djebel El Onk de Bir El Ater, indiquant que cette ligne minière qui traverse les wilayas d’El Tarf, Guelma et Souk Ahras fera l’objet d’une opération de réhabilitation portant sur la correction du trajet et l’installation de panneaux signalétiques modernes. Abdelghani Zaalane avait précisé que l’objectif de cette réhabilitation est d’assurer la complémentarité entre différents secteurs pour une exploitation optimale des mines de phosphate de Boukhadra, de fer d’El Ouenza contribuant à l’industrie de transformation et à l’exportation.

Rappelant l’impact économique de cette grande opération de modernisation de la voie ferrée de la ligne minière Annaba-Tébessa, passant par Souk Ahras, El-Tarf et Guelma, longue de 388 km, et pour laquelle une enveloppe financière de 51 milliards de dinars a été allouée, le ministre a indiqué que cet investissement devra assurer le transfert de 10 millions de tonnes de phosphate depuis le gisement de Djebel Onk et Bled El-Hadba vers l’usine de transformation de Oued Kéberit (Souk Ahras) Hadjer Essoud (Skikda) et puis Annaba. Le ministre a affirmé que « l’Etat est mobilisé pour l’exploitation du gisement de phosphate de Bled Hedba », mettant en exergue le caractère stratégique de ce projet.

En effet, faut-il le souligner, les groupes Sonatrach et Asmidal-Manal, et les groupes chinois dirigés par la Société Citic avaient signé, le mois dernier, un accord de partenariat pour la création d’un projet intégré d’exploitation du phosphate à Tébessa.

Le projet prévoit l’extraction de phosphate du gisement de Bled El-Hadba, dans la région de Tébessa, d’une capacité de 500 millions de tonnes, ainsi que la production d’engrais phosphoriques et d’acides d’ammoniac.

Salima Ettouahria