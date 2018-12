13e Festival international de musique andalouse et des musiques anciennes : Les libanais et les iraniens en vedette

Pas moins de trois groupes ont animé la troisième soirée de la 13e édition du Festival international de musique andalouse et des musiques anciennes. Il s’agit d’«El Djazira» d’Alger, «Tarab» d’Iran et de «Levnon» du Liban.

En effet, pas moins de trois pays ont animé la soirée du jeudi dernier de la 13e édition du Festival international de la musique andalouse et des musiques anciennes. Cette soirée a été ouverte par la troupe El Djazira, dirigée par le Dr Nesma Mohamedi, qui a offert à l’assistance une première partie 100% andalouse avec Noubet Maya. Composée de cinq membres, dont quatre musiciens et une chanteuse lyrique, la compagnie Tarab, venue d’Iran, a enchanté les présents de l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïah venus nombreux. Ainsi, ce prestigieux ensemble a montré une des milles facettes de cet art antique et ouvre son spectacle avec un mode Mahur et poursuit avec un duo avec son «santûr» (sorte de cithare sur table de 72 cordes disposées sur 18 chevalets et qui se joue avec des baguettes métalliques d’environ 22 cm), étalant toute sa classe en interprétant des morceaux instrumentaux mettant en relief toute la sensibilité et la finesse de la musique traditionnelle persane, propulsant le public à l’époque de l’âge d’or de cet art légendaire qui occupait les cours royales les plus prestigieuses de l’ancien empire. Il termina son récital sous un flot d’ovations, pour cette voix sortie du tréfond de cette Perse mystérieuse. Sarah Hamidi, la dame en noir, captiva tous les regards du public ébahi par tant de grâce. Sarah, bercée par les douces et fines mélodies produites par ses musiciens virtuoses ainsi que la parfaite attention du public, a interprété Fervardi (une poésie pour le nouvel an perse). Personne ne pouvait rester insensible devant un spectacle aussi émouvant. L’ensemble iranien a interprété des morceaux lyriques avant de céder la scène à l’ensemble Levnon du Liban. La compagnie se leva pour saluer une dernière fois ce formidable auditoire, l’émotion atteint son paroxysme. La fin de cette troisième soirée a été 100% orientale avec cet ensemble libanais qui a su voler les cœurs du public avec l’hommage rendu à la diva Warda El Djazaïria, en interprétant sa célèbre chanson Batwaness Bik. Ainsi les quatre musiciens, dont Mustapha Namer à la clarinette, Tare Charbel au buzuq et Eline Neheme à la contrebasse ainsi que Souheil Elias au req, ont interprété neuf morceaux des plus célèbres interprètes, au grand bonheur des fidèles du Festival international de la musique andalouse et des musiques anciennes. Smaei Beyat, Fayen ya hawe, Radjeine ya hawa, Ya achikat el oud, Khedni maak, Akhadou rih, Chou ha e eyam, Edach kan fih nass, Sa’alouni nass, qamar ya qamar et Nassam alaya el hawa sont les titres qu’ils ont interprétés. Les applaudissements et les youyous interminables ont fusé d’un public qui lui a été totalement acquis.

Sihem Oubraham