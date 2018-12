Dans la LUCARNE : Â«PolÃ©mique Â» sur des recrues

Le football algérien au niveau de nos clubs connait ces derniers temps, et notamment à l’occasion du mercato hivernal, quelques « remous » sur le plan règlementaire. Il faut dire qu’on est en train de mettre certains clubs dans des états pour le moins inattendus. Avant, on ne parlait que de finance pour que tout aille dans le bons sens. Ce n’est pas le cas de nos jours, puisqu’on a reposé le problème de la circulation des joueurs opérant aussi bien en Afrique qu’au niveau du Maghreb. Là, les textes ne sont pas encore clairs en la matière. Sur le plan mondial « l’arrêt Bosman » avait donné un autre souffle aux relations entre clubs quant au recrutement de joueurs appartenant au même continent. Comme ce joueur (Bosman) avait eu gain de cause du fait que dans la « zone Shengen » la circulation se faisait sans le moindre problème. C'est-à-dire qu’un joueur peut aisément opter pour le club de son choix. Certes, il y avait au début quelques réticences, mais par la suite, tout est rentré dans l’ordre. De plus, avec l’apparition de l’union européenne, l’Europe est redevenue presque un seul pays. Par conséquent, un joueur appartenant à l’Union européenne n’aura aucune difficulté pour sa circulation. « L’arrêt Bosman » avait eu pour effet qu’un joueur qui opte pour un club donné de la communauté européenne n’est pas considéré comme un étranger. C'est-à-dire qu’il est bel et bien un joueur qui n’a aucune contrainte de circulation ou de choix de clubs dans cet espace. Par conséquent, ailleurs aussi, on a voulu adopter cette mesure quant à la circulation des personnes au sein d’un même continent comme il est le cas de l’Afrique. Il ne faudra pas empêcher des joueurs africains d’opter pour le club qu’ils désirent. C’est vrai que lors de la réunion de l’Union arabe de Football, on avait traité de ce cas pour les joueurs maghrébins. Il faut dire qu’on devait trancher sur la circulation des joueurs maghrébins dans le même espace. Certes, il est encore trop tôt pour être affirmatif, mais le joueur que l’USMA avait recruté et dont l’arrivée a fait couler beaucoup d’encre peut signer à l’USMA durant cette période du mercato, mais... C’est vrai que nombreux sont les clubs qui avaient voulu l’enrôler, mais… une grande «polémique» avait éclaté entre les dirigeants de l’USMAlger et les présidents de quelques clubs. C’est vrai que ce joueur avait tranché pour l’USMA. C’est presque fait, même si certains ont voulu intervenir dans le but de « nuire » d’une façon ou d’une autre aux intérêts de l’USMA. Il y avait aussi l’arrivée d’une autre joueur africain, Vivien. Là, le problème du nombre de joueurs à recruter au sein d’un club s’était posé avec acuité. Là aussi, l’USMA devra trouver une autre solution pour le recruter, même si l’on considère que la circulation des joueurs africains n’est plus une « entrave » pour rejoindre le club de leur choix, du moment que le club recruteur est emballé par le profil de ce joueur. Là aussi, il faudra prendre en considération les conditions posées par la FAF qui interdit de recruter plus de trois joueurs africains. Là aussi, il faudra être attentif à ce que la FAF a prévu dans sa règlementation. C’est vrai que certains sont en train, délibérément ou pas, de mettre des « bâtons dans les roues » de certains clubs. Il est clair que dans cette « querelle », chacun veut préserver les intérêts de son club pour l’aider à retrouver la voie et laisser les autres clubs à la bonne distance. On a comme l’impression que certains ne veulent pas que les « choses » se « tassent » pour on ne sait quels objectifs. Ce qui rend la situation encore plus opaque. C’est assez curieux !

Hamid Gharbi