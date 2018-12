Equipe nationale - match amical Qatar-AlgÃ©rie : Belmadi convoque 18 joueurs, Bounedjah et Belaili retenus

Djamel Belmadi a retenu dix-huit joueurs en prévision du match amical face au Qatar, prévu le 27 décembre prochain, à Doha. Comme il fallait s'y attendre, la liste est composée pratiquement de joueurs locaux.

Seuls deux joueurs professionnel ont été retenus par le sélectionneur national qui n'a pas réussi à convaincre certains clubs de lui céder leurs internationaux pour cette rencontre qui intervient hors date Fifa.

Officiellement, Djamel Belmadi avait tenté d'avoir Victor Lakhal et Zineddine Ferhat, ainsi que Rais Mbolhi et Djamel Benlamri, mais leurs clubs respectifs ont répondu négativement à la demande de la FAF. Du coup, seuls Baghdad Bounedjah, en vacances en ce moment, et Youcef Belaili, qui vient de finir le Mondial des clubs à la 5e place avec l'Espérance de Tunis, ont répondu présents.

Le groupe des A', composé donc de seize joueurs issus du championnat local, a rejoint le centre technique des équipes nationales de Sidi-Moussa dès ce jeudi matin. Quinze joueurs sur dix-huit ont pris part à la première séance d'entraînement dirigée, en début de soirée, par Djamel Belmadi.

Ont manqué à l'appel l'attaquant du MC Alger Bourdim, qui prenait part au match des 32es de finales de la coupe d'Algérie contre le RC Kouba. Le jeune joueur devait rallier directement le CNT de Sidi-Moussa à la fin du match. Il était prévu aussi que Baghdad Bounedjah, honoré par la wilaya d'Oran la veille, et Youcef Belaili intègrent le groupe en milieu de soirée.

Ce qu'il faut retenir de la liste de Djamel Belmadi, c'est que celui-ci a décidé de ne retenir qu'un groupe réduit à 18 joueurs qui lui paraissent les mieux méritants pour honorer cette première sélection, afin de donner la chance à tout le monde. «ça ne sert à rien de retenir 24 ou 25 joueurs et ne faire jouer que 18 tout au plus», a déclaré le sélectionneur national à ses proches.

Naturellement, cette première liste, censée comporter des joueurs capables d'être appelés chez les A, n'est pas définitive. Djamel Belmadi laisse la porte ouverte à d'autres joueurs, lui qui ne rate pas une opportunité pour suivre des matches du championnat local, comme ce fut le cas mardi où il a suivi deux matches de coupe d'Algérie dans la même journée, en l'occurrence USMB-PAC et USMA-ASMO.

A noter que le stage des A' se poursuivra à Sidi-Moussa jusqu'à dimanche, jour de départ de l'équipe à Doha. Sur demande du sélectionneur du Qatar, le match face à l'Algérie se déroulera à huis clos. Ni le public ni la presse ne seront autorisés à y assister.



La liste des joueurs convoqués



Abdelkadir Salhi (JSK), Moustapha Zeghba (ESS), Mohamed Benyahia (USMA), Abdelakader Bedrane (ESS), Haithem Loucif (PAC), Nabil Lamara (USMBA), Reda Hlaimia (MCO), Ilyes Chetti (JSK), Oussama Chita (USMA), Zakaria Naidji (PAC), Hichem Boudaoui (PAC), Abderahmane Bourdim (MCA), Abderaouf Benghit (USMA), Mohamed Benkhamassa (USMA), Abderahmane Meziane (USMA), Houssam Edine Guacha (ESS), Baghdad Bounedjah (Al Sadd SC), Youcef Belaili (ES Tunis)

Amar B.