Ã©lu meilleur joueur de lâ€™annÃ©e : La Radieuse honore Baghdad Bounedjah

La Radieuse vient de décerner le trophée de meilleur joueur de l’année 2018 à l’un des meilleurs buteurs mondiaux, l’international algérien, Baghdad Bounedjah, et ce au cours d’une grande réception au siège de l’association, au mini-complexe Reguig-Abdelkader de Maraval.

Le président de la Radieuse, Chafi Kada, accompagné du joueur de l’Etoile du Sahel, l’international algérien, Mokhtar Belkhiter et de figures sportives, Hansal, Benchiha et Foussi, ont remis à Boudjenah le soulier d’or et le trophée de meilleur joueur de l’année 2018, suite à son excellent parcours et ses buts décisifs avec l’équipe nationale algérienne et son club, Essad Qatari.

Bounedjah a vivement remercié ce geste de la Radieuse : «Je suis très content de cette distinction de la part de l’association Radieuse et le geste de Kada Chafi qui m’a beaucoup aidé, par ses judicieux conseils, au début de ma carrière, dans les matchs inter-quartiers. Une distinction qui me va droit au cœur et qui m’encourage à donner le meilleur de moi-même pour la suite de ma carrière, au sein de mon club Essad Qatari et surtout en équipe nationale.

A l’occasion je remercie Xavi qui m’a énormément aidé à améliorer mon jeu et mon sens de but, surtout dans la surface de réparation. J’ai profité de l’occasion pour donner des conseils aux jeunes de l’école de cette association pour qu’ils travaillent d’arrache-pied et qu’ils suivent les instructions de leurs encadreurs, s’ils veulent réussir».

De son côté, le président de la Radieuse a déclaré : «Bounedjah Baghdad mérite ce trophée et nous lui souhaitons plein de succès pour la suite de sa carrière. Il a été toujours un athlète qui a montré une grande motivation dans ce qu’il faisait. A 16 ans, junior au RCGO, il jouait avec les seniors dans les tournois inter-quartiers. Les jeunes joueurs doivent prendre exemple sur lui et savoir que seul le bon travail donne des résultats.