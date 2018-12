JSK : RÃ©union dâ€™urgence Ã  Tizi-Ouzou

Une réunion d’urgence s’est tenue, à Tizi-Ouzou, entre la direction de la JS Kabylie, les joueurs et le staff technique, suite à l’élimination du club, mardi, lors des 32es de finale de la Coupe d’Algérie face à l’ARB Ghriss (2-0), a indiqué le club de Ligue 1 sur sa page Facebook.

Cette réunion, tenue au siège du club et qui a duré près de quatre heures, a été "une occasion pour remettre de l’ordre dans la maison et repartir du bon pied pour la suite du parcours" durant laquelle "tous les points ont été soulevés et débattus entre les différentes parties", indique la même source. Les joueurs, est-il indiqué, "se sont dits conscients et ont demandé des excuses aux dirigeants, leur staff et les supporters pour cette mauvaise mésaventure en coupe d’Algérie et la déception qu’elle a engendrée chez tous les amoureux des couleurs Jaune et Vert "promettant de travailler" dur et de répondre de fort belle manière aux attentes de la grande famille de la JSK". Pour rappel, le président du club, Cherif Mellal, avait déclaré dans certains médias que cette défaite" est une grosse désillusion, une véritable douche froide", l’équipe, avait-il ajouté, ayant "bénéficié de moyens énormes pour réaliser un bon parcours" et "les joueurs n’ont manqué de rien".

D’autres sujets liés à la vie du club ont été, également, abordés et débattus lors de cette réunion et seront abordés lors de la conférence de presse prévue ce week-end, alors que plusieurs responsables du club étaient injoignables mercredi.

Par ailleurs, depuis cette élimination surprise du club qui était finaliste lors de la dernière édition de dame coupe, plusieurs supporters de la JSK ont interpellé la direction, via les réseaux sociaux, l’appelant, notamment, à revoir sa "stratégie de communication" et sa "politique de recrutement".