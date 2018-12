Intervention chirurgicale de pose totale de la hanche : Une premiÃ¨re Ã  Oran

Une intervention chirurgicale de pose totale de la hanche par voie antérieure, une première en Algérie, a profité tout récemment à deux patients (une femme et un homme) qui se sont faits opérer au niveau de la clinique spécialisée en traumatologie et rééducation fonctionnelle des victimes d'accidents du travail de Misserghine (ouest d’Oran). Cette intervention, la première du genre au niveau national qui a duré deux heures, a été effectuée par une équipe médicale chirurgicale de cette clinique encadrée par un spécialiste français, le Pr.Thierry Bégué, en présence de pas moins de 40 chirurgiens orthopédistes et traumatologues des wilayas l’ouest du pays. L’opération a été transmise du bloc opératoire par vidéo. Ces deux opérations délicates ouvrent la voie à 140 cas similaires qui seront opérés à partir de la semaine prochaine, a indiqué le directeur de la clinique, Djellat Abdelkrim. Cette nouvelle technique réduira la durée d’hospitalisation de 25 % et permettra au patient de quitter l’hôpital trois jours seulement après avoir bénéficié de ce genre d'intervention.